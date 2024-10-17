威力彩頭獎連22期槓龜！今（17）日威力彩第113084期的預估頭獎金額已上看4.9億，許多民眾也紛紛被高額獎金吸引，打算前往彩券行買一個希望！對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名「4星座＋4生肖」財運最旺，很有機會中大獎，星座部分為天秤座、雙魚座、水瓶座和摩羯座，強運生肖則是屬豬、龍、鼠、兔的人。
🟡威力彩飆4.9億！強運星座一次看
Top1天秤座
太陽進入本命宮，水星與金星入財帛宮元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯溫水代表太陽與水星能量匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。
Top2雙魚座
水星與金星進入雙魚座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，17日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。
Top3水瓶座
木星落在水瓶座的偏財宮，顯示水瓶座財寶庫17日能得到照亮，木星代表木頭，今年宜木。因此財富能有所變動，小孟老師建議，下注前用溫水洗臉再到樹比較大顆的投注站去下注，就能提升財氣，洗完臉後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。
Top4摩羯座
穀神星入摩羯座本命宮，加上冥王星入本命宮，顯示摩羯座在17日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再喝杯水，再去下注說不定會中大獎。
🟡投注好運時段、方位
小孟老師提醒，下注好運時段分別為上午11時到下午3時、下午5時至晚間7時；好運方位為東北方，建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。
🟡運勢最強生肖
小孟老師點名，好運生肖分別為豬、龍、鼠、兔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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Top1天秤座
太陽進入本命宮，水星與金星入財帛宮元辰能注入強大財氣，財氣將能源源不絕，財氣磁場能籠罩全身。小孟老師建議，下注前吃黃色與紅色食物，再喝一杯溫水代表太陽與水星能量匯聚，將能增加你中獎機率，讓你發發發。
Top2雙魚座
水星與金星進入雙魚座的九宮遷移宮，遷移代表外地運勢很強，17日下注可以前往外地或者到隔壁鄉鎮購買威力彩，說不定會有意外之財降臨。
Top3水瓶座
木星落在水瓶座的偏財宮，顯示水瓶座財寶庫17日能得到照亮，木星代表木頭，今年宜木。因此財富能有所變動，小孟老師建議，下注前用溫水洗臉再到樹比較大顆的投注站去下注，就能提升財氣，洗完臉後走到投注站下注前也建議您曬一下陽光，就能產生效果，讓財氣瞬間衝到爆棚。
Top4摩羯座
穀神星入摩羯座本命宮，加上冥王星入本命宮，顯示摩羯座在17日偏財運非常旺盛，穀神為稻米之神，建議當天穿米色衣服，或下注前吃碗飯再喝杯水，再去下注說不定會中大獎。
🟡投注好運時段、方位
小孟老師提醒，下注好運時段分別為上午11時到下午3時、下午5時至晚間7時；好運方位為東北方，建議尋找住家或辦公室東北方的投注站來下注。
🟡運勢最強生肖
小孟老師點名，好運生肖分別為豬、龍、鼠、兔。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。