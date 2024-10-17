我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市前市長柯文哲涉京華城弊案，檢廉昨第五度提訊柯，釐清是否收受賄絡。對此，政治評論員吳靜怡今（17）日酸民眾黨，「小沈1500沈慶京」是時間還是金額？要不要口供對一下；她也質疑，柯文哲昨提訊突然沒帶眼鏡，是否為外界猜不到的「暗號」。吳靜怡在臉書發文說，檢廉傳喚多位證人，目的就是確認政商名流在這些條目中，數字代表的意涵，柯文哲之前說是時間，小沈也正好是說時間，民眾黨更巧了，在大型集結活動大喊「媽媽也知道是下午三點」、「台灣的文化大革命」。吳靜怡提到，這些政商名流並非只認識柯文哲，民眾黨內許多人也是認識的，要不要口供對一下，再回答一次，「小沈1500沈慶京，是時間還是金額？寧願逃避，卻一再鑄成了集體欺騙、隱瞞、散佈不實言論的政黨」。吳靜怡質疑，柯文哲昨日提訊突然沒帶眼鏡，會不會就是「任何人都猜不到，這是我們的暗號！」若柯文哲直接針對京華城本案承認1500的數字，那麼他疼愛的「橘子」許芷瑜就可以回台灣自由了、沈慶京不用再生重病了；反之，若柯文哲想表達是堅定不認罪的暗號，許芷瑜就千萬不能回來、沈慶京必須繼續生病。吳靜怡認為，前鼎越開發公司董事長朱亞虎、前副市長彭振聲就能鞏固住柯文哲涉圖利罪犯行，現在就剩下收賄的部分，容積率和部分金流開始建構出行賄與收賄架構，前台北市長柯文哲辦公室主任李文宗將會成為關鍵提訊對象，檢調應該在拚月底偵結京華城弊案。吳靜怡也提到，京華城一點都不怕台北市長蔣萬安，而是聯貸銀行抽銀根，「錢，才是命根子」，中石化和鼎越開發下午要開記者會說明，應該是要強調依法提起抗告並回應銀行聯貸和是否繼續動工，目前京華城一樓工程進度已完工八成，看來威京集團擔心的不是市政府行政裁量決心，而是比較擔心被抽銀根；中工更表示：「京華廣場是中石化100%持股子公司「鼎越開發」所有，中工並無投資鼎越且無承攬該建案工程」，「看來中工也完全跟京華城做切割」。吳靜怡直呼，柯文哲再不認，隨身碟資料會讓更多人曝光，民眾黨要清楚，雖然沒申報的政治獻金罰錢就好，但欠下那種人情債，賣屁股都還不起，「沒有誠信的民眾黨，窮的只剩下上億補助款而已」。