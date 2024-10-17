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AI晶片大廠輝達（NVIDIA）與全球PC龍頭聯想集團（Lenovo）宣布擴大合作，推出AI新產品，加速企業AI應用，輝達執行長黃仁勳表示，盼從根本上達到超人類的生產力。此外，雙方也推出採用輝達Blackwell架構的伺服器，另黃仁勳讚盼不已，直呼「對工程師來說，這是非常迷人的一款產品！」AI晶片大廠輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳與聯想集團（Lenovo）執行長楊元慶於在「Lenovo Tech World」大會上，宣布擴大雙方長期合作，以加速企業AI應用。會中，兩人共同介紹企業級AI全堆疊式平台「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」，用於推動速度、創新和生產力。黃仁勳表示，希望從根本上達到超人類的生產力，而這些AI代理正在幫助各行各業的員工提高效率和生產力。「Lenovo Hybrid AI Advantage with NVIDIA」是以聯想的服務與基礎架構能力為基礎，搭配NVIDIA的AI軟體與加速運算技術。這項產品使得組織能夠建立代理型AI（Agentic AI）和實體AI，更有效率地將資料變成可操作的業務成果。兩人還發表採用聯想Neptune液冷技術與輝達Blackwell架構的全新高效能AI伺服器，象徵著AI系統在永續性與能源效率方面的躍進，「這將會是我們所見過規模最龐大的產業革命」，黃仁勳強調，AI對全球產業的深遠影響，在過去1年的時間裡，每個產業、每家公司、每個國家都出現了非凡的覺醒。另外，聯想還推出了「Lenovo AI Fast Start」服務，用於幫助企業快速建立生成式AI解決方案，這是利用輝達AI Enterprise軟體平台，其中包括用於建立 AI 代理（AI agent）的NVIDIA NIM微服務和NVIDIA NeMo，讓客戶能夠在幾週內實現個人、企業和公共AI平台上AI用例的商業價值。這項服務提供組織取得AI資產、專家和合作夥伴的管道，有助於量身打造解決方案，以滿足每個企業的需求，加快大規模進行部署。楊元慶與黃仁勳共同強調對節能AI基礎設施的關鍵需求，黃仁勳認為，速度就是永續性、效能，以及能效，他表示，效能提升如何直接有助於降低能耗及提高效率。與此同時，雙方也推出採用輝達Blackwell架構的伺服器「Lenovo ThinkSystem SC777 V4 Neptune」這款100%的液冷系統無需使用風扇或專用於資料中心的空調系統，可安裝在標準機架內與使用標準電源運作，黃仁勳讚嘆，這款產品對工程師來說非常迷人。楊元慶表示，輝達與聯想的合作涵蓋基礎設施、軟體與服務層級，共同為客戶部署企業級AI代理。