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MLB美國職棒國聯冠軍戰G3，紐約大都會今（17）日回到主場花旗球場迎戰洛杉磯道奇，而此戰大都會團隊打擊發揮不盡理想，全場團隊僅敲出4支零星安打，系列賽率先取得2：1領先，再拿下2勝就能夠前進到世界大賽。本場比賽回到主場作戰的大都會，推派右投Luis Severino擔綱先發，至於道奇則推派昔日少主Walker Buehler迎戰。首局雙方打線都沒能越雷池一步，比賽來到2局上半，比賽來到6局上，道奇攻勢再起，Tommy Edman在2出局後敲出安打上壘，，這是一發2分砲，道奇取得4：0領先。8局上半輪到日籍球星大谷翔平，此戰個人第5度上場打擊，他則是不愧對「得點圈之鬼」的名號，面對Tylor Megill一棒將球扛出右外野大牆，，搭配9局上終場道奇就以8：0擊敗大都會，系列賽取得2：1領先。總計日籍球星大谷翔平，本場比賽個人共4個打數敲出1支安打，這支安打就是8局上的3分砲，進帳3分打點，並選到1次保送，吞下1次三振