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▲7-11「超值五六日」是10月18日至10月20日。（圖／業者提供）

▲7-11在10月19日、10月20日限定，指定支付享霜淇淋、特大杯思樂冰、酷聖石霜淇淋買一送一。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是10月16日至10月20日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是10月18日至10月20日。（圖／業者提供）

▲萊爾富「限時殺5日」是10月16日至10月20日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」本周回歸，10月18日至10月20日仍限時3天開跑，買一送一商品不少，換算平均特價來看，舒味思萊姆氣泡水18元、比菲多益生菌冰棒13元、布朗尼棒25元、DUSKIN餐具洗潔精25元。雖然本周買一送一以民生用品居多，但仍然有消費者最愛的霜淇淋買一送一，周六、周日兩天限定（10月19日、20日），憑icash Pay、icash 2.0支付，全口味霜淇淋、特大杯思樂冰、酷聖石霜淇淋全都買一送一。全家會員優惠是10月16日至10月20日，本周買一送一有UCC職人冰咖啡平均50元、農心海鮮烏龍麵平均25元、義美黑巧克力平均23元、鱈魚杏仁脆片平均25元、妮維雅玫瑰紅護唇膏平均95元。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，10月18日至10月20日限時3天，泰山強氣泡水平均15元、冷山茶王平均18元、WA!COOKIES鐵觀音濃茶奶蓋雪糕平均25元、厚醬起司蘇打餅平均25元，另有全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。門市「限時殺5日」自10月16日至10月20日登場，本周DM共10款促銷商品，共兩款是買一送一，包括悅氏Light鹼性水平均10元，家樂氏纖穀脆平均30元。