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中職台灣大賽將於19日在台北大巨蛋點燃戰火，由中信兄弟對戰統一7-ELEVEn獅，將上演史上第7次的「獅象爭霸」，前一次2021年雙方在總冠軍賽交手，獅隊慘遭兄弟4戰橫掃，如今獅隊誓言復仇。當說起「獅象爭霸」戲碼，就不得不提2001年經典對決，兄弟象在系列賽中以1勝3敗陷入劣勢時，日籍外援投手養父鐵化身救世主，兄弟象以4勝3敗逆轉奪冠，養父鐵榮獲總冠軍賽MVP，也開啟兄弟象第二度的三連霸王朝。在2001年的總冠軍賽，獅隊已經取得3勝1敗聽牌優勢，依照過往歷史數據，當時獅隊封王機率高達9成，但兄弟象拒絕認輸，最後在1勝3敗退無可退的情況下，完成中職史上唯一一次從3敗逆轉奪冠的球隊。2001年兄弟封王主要功臣為日籍投手養父鐵，在例行賽期間，養父鐵首戰變投出平中職紀錄的單場16次三振，堪稱是象隊王牌。進入季後賽後，他的表現更是關鍵，首戰養父鐵帶領兄弟以11：1擊敗統一獅，拿下勝投。除養父鐵領軍拿下首戰之外，兄弟象在總冠軍賽G2、G3和G4皆吞下敗仗，第5場關鍵戰役，養父鐵再次先發，完投10局僅失2分並送出8次三振，助象隊以3：2險勝，不僅成功續命，也保住爭冠希望。總冠軍賽G6和G7，養父鐵又在先發投手不穩的情況下，連兩戰以救援身份登板，成功穩住局勢，最終兄弟象以4勝3敗逆轉拿下總冠軍。值得一提的是，兄弟這4場勝利全跟養父鐵有關，也奠定他在兄弟象球迷心中的地位。