「甲仙芋頭」牽起高雄市與日本新潟縣五泉市的緣分！五泉市長田邊正幸16日率領訪問團一行14人拜會高雄市長陳其邁，對芋頭相當熱愛的田邊去年曾私下造訪芋頭的故鄉甲仙區，訪團此行也特別安排前往甲仙區考察。陳其邁指出，高雄與五泉市同樣盛產芋頭等特產，歡迎田邊前往甲仙探訪全台最棒芋頭的產區，期盼兩市就觀光、文化及農業領域深入交流。
田邊也大讚高雄芋頭點心美味，希望學習高雄的甜點創意和農業經驗，更代表五泉市捐贈賑災金，為日前山陀兒颱風侵襲向高雄市民致上慰問。陳其邁感謝日本友人的支持打氣，強調一定會向高雄市民傳達五泉朋友的支持與關懷，盼雙方未來發展更實質緊密的友誼關係。
為了歡迎同為知名芋頭產區的新潟縣五泉市訪團，高市府特別準備高雄在地老店「不二緻果」的甲仙芋頭蛋糕捲、高人氣在地飲品「小雅芋頭西米露」。田邊正幸一行對於甲仙芋頭蛋糕捲及芋頭飲品，感到非常驚喜，頻頻稱讚新鮮芋泥十分美味，也對製作芋頭甜品的創意讚不絕口。
陳其邁也大力推薦「甲仙是台灣最棒的芋頭產地及旅遊勝地」，十分歡迎五泉市朋友的到來，希望促成未來高雄與五泉市在觀光、文化及農業等方面的多元交流。
田邊則回應，五泉市盛產的「里芋」據聞源流來自高雄甲仙，因此去年就前往甲仙參訪，這次更希望加強和高雄的交流，尤其是學習將芋頭融入甜點的形式，以及各項農業技術經驗，並以此契機發展雙方未來關係，田邊也熱情邀請陳其邁訪問「花之都」五泉市，欣賞當地盛產的鬱金香、牡丹等花卉。
陳其邁感謝田邊市長盛情邀約，表示非常期待有機會品嚐最好的五泉里芋，並邀請五泉市參與高雄旅展，讓更多高雄市民認識五泉市的特色，增進兩地民眾往來和情誼。而五泉市訪團此行在高雄市農業局與甲仙區公所的安排下，也把握訪高時間，參訪甲仙商家和芋頭田，並前往毛豆生產廠考察，進一步促進在農產品及區政交流的合作契機。
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為了歡迎同為知名芋頭產區的新潟縣五泉市訪團，高市府特別準備高雄在地老店「不二緻果」的甲仙芋頭蛋糕捲、高人氣在地飲品「小雅芋頭西米露」。田邊正幸一行對於甲仙芋頭蛋糕捲及芋頭飲品，感到非常驚喜，頻頻稱讚新鮮芋泥十分美味，也對製作芋頭甜品的創意讚不絕口。
陳其邁也大力推薦「甲仙是台灣最棒的芋頭產地及旅遊勝地」，十分歡迎五泉市朋友的到來，希望促成未來高雄與五泉市在觀光、文化及農業等方面的多元交流。
田邊則回應，五泉市盛產的「里芋」據聞源流來自高雄甲仙，因此去年就前往甲仙參訪，這次更希望加強和高雄的交流，尤其是學習將芋頭融入甜點的形式，以及各項農業技術經驗，並以此契機發展雙方未來關係，田邊也熱情邀請陳其邁訪問「花之都」五泉市，欣賞當地盛產的鬱金香、牡丹等花卉。
陳其邁感謝田邊市長盛情邀約，表示非常期待有機會品嚐最好的五泉里芋，並邀請五泉市參與高雄旅展，讓更多高雄市民認識五泉市的特色，增進兩地民眾往來和情誼。而五泉市訪團此行在高雄市農業局與甲仙區公所的安排下，也把握訪高時間，參訪甲仙商家和芋頭田，並前往毛豆生產廠考察，進一步促進在農產品及區政交流的合作契機。