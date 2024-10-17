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▲日本新潟縣五泉市市長田邊正幸率團拜會高雄市長陳其邁，市府特別準備甲仙芋頭蛋糕捲、飲品及芋頭特產迎賓。（圖／高市府提供）

▲高雄市政府甲仙區公所安排五泉市訪團拜訪甲仙區在地農產業者及考察芋頭田。（圖／高市府提供）

「甲仙芋頭」牽起高雄市與日本新潟縣五泉市的緣分！五泉市長田邊正幸16日率領訪問團一行14人拜會高雄市長陳其邁，對芋頭相當熱愛的田邊去年曾私下造訪芋頭的故鄉甲仙區，訪團此行也特別安排前往甲仙區考察。陳其邁指出，高雄與五泉市同樣盛產芋頭等特產，歡迎田邊前往甲仙探訪全台最棒芋頭的產區，期盼兩市就觀光、文化及農業領域深入交流。田邊也大讚高雄芋頭點心美味，希望學習高雄的甜點創意和農業經驗，更代表五泉市捐贈賑災金，為日前山陀兒颱風侵襲向高雄市民致上慰問。陳其邁感謝日本友人的支持打氣，強調一定會向高雄市民傳達五泉朋友的支持與關懷，盼雙方未來發展更實質緊密的友誼關係。為了歡迎同為知名芋頭產區的新潟縣五泉市訪團，高市府特別準備高雄在地老店「不二緻果」的甲仙芋頭蛋糕捲、高人氣在地飲品「小雅芋頭西米露」。田邊正幸一行對於甲仙芋頭蛋糕捲及芋頭飲品，感到非常驚喜，頻頻稱讚新鮮芋泥十分美味，也對製作芋頭甜品的創意讚不絕口。陳其邁也大力推薦「甲仙是台灣最棒的芋頭產地及旅遊勝地」，十分歡迎五泉市朋友的到來，希望促成未來高雄與五泉市在觀光、文化及農業等方面的多元交流。田邊則回應，五泉市盛產的「里芋」據聞源流來自高雄甲仙，因此去年就前往甲仙參訪，這次更希望加強和高雄的交流，尤其是學習將芋頭融入甜點的形式，以及各項農業技術經驗，並以此契機發展雙方未來關係，田邊也熱情邀請陳其邁訪問「花之都」五泉市，欣賞當地盛產的鬱金香、牡丹等花卉。陳其邁感謝田邊市長盛情邀約，表示非常期待有機會品嚐最好的五泉里芋，並邀請五泉市參與高雄旅展，讓更多高雄市民認識五泉市的特色，增進兩地民眾往來和情誼。而五泉市訪團此行在高雄市農業局與甲仙區公所的安排下，也把握訪高時間，參訪甲仙商家和芋頭田，並前往毛豆生產廠考察，進一步促進在農產品及區政交流的合作契機。