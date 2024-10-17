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台灣已故紀錄片導演齊柏林的兒子齊廷洹，日前受邀到苗栗縣立圖書館演講，卻在活動開始前收到承辦人誤傳的訊息，內容提到「齊柏林導演的兒子，30歲」、「靠老爸餘蔭就能吃一輩子」等不尊重的言論，讓他感到十分震驚，隨即憤而離開現場；苗栗縣縣長鍾東錦也緊急公開致歉，不過仍擋不住網友的謾罵聲浪。而齊柏林生前好友、資深媒體人陳文茜也在臉書公開隱瞞7年的秘密。陳文茜16日在臉書發文表示，齊柏林的兒子至苗栗演講，引發「靠爸爸風波」，有人問起齊柏林當時債務狀況及齊家拿了多少錢，尤其兒子，「7年來，我保持多數的沈默，因為若干企業家為善不欲人知，我是募款發起人，有義務為他們保密。但經過7年，我當時考慮齊家的尊嚴，以及若干不願曝光的捐款者已經往生，還有許多人難以體會當時齊家的財務窘迫，齊媽媽的老房子可能會被法拍⋯⋯居然認為齊家過得很好，兒子因此風光⋯⋯我相當無語。我決定公布部分內容。」陳文茜指出，齊柏林墜機當天，她接到林懷民老師連續打了6通電話，對方在電話中哽咽，她則承諾林懷民在最短時間內，了解齊柏林可能留下的債務總額以及處理方式。陳文茜透露，當晚她驚訝地發現齊柏林把《看見台灣一》的總收入一大半買了一個粒子科技更細的陀螺儀，「他想拍攝我們的祖先在大海中漂流航行的故事，包括南洋島系，台灣原住民，冲繩原住民、紐西蘭毛利人⋯⋯所有千年來，冒險移民的故事。我們都是海上冒險家的後代，他的願望是：我們可不可以不要彼此仇恨，攜手共同挽救暖化危機的世界。」陳文茜說，齊柏林留下的債務高達6千萬左右，大多數是銀行抵押貸款，她知道時間緊迫，20天後就有近30萬利息本金要支付，「我和兩個舅舅一開始各出100萬，共300萬，當基礎，我才開始開口募款。我沒有企業界的財富，但不是有錢的人就欠我們，這是我的家教！如果你不以身作則，為什麼別人要答應你的慈善募款？我找到約三個企業家，包括已經生病的嚴凱泰，各400萬。」但陳文茜知道，以這樣的速度，還離目標太遠，因此她傳訊給人正在飛機上的鴻海集團創辦人郭台銘，郭台銘在她敍述不到5分鐘，打斷她的細節描述，非常簡潔說「文茜，我完全信賴你，5000萬額度內，由妳決定。還有妳賺錢不容易，不要由你出錢。貸款還完的錢，交給齊媽媽。」陳文茜透露，自己沒有完全接受郭董的建議，星期一照樣匯款，希望齊家至少收到第一筆捐款比較安心，「最終，我經過合理精算，告訴郭台銘，麻煩他捐出3000萬，他一口答應。並且隔幾天，親自拿著3000萬支票至萬芳齊家，交給齊伯伯，他對著齊伯伯表示：謝謝你將兒子獻給台灣。我來晚了，我應該早點想到租一台安全的飛機，供齊導使用，對不起。」陳文茜說，郭台銘特別交代，希望錢交給齊媽媽，不是小孩，目的讓兩老可以還齊柏林為了拍攝《看見台灣》抵押兩個老公寓（包括爸媽和自己的）房貸；若有剩餘，讓兩老安享晚年。陳文茜續指，齊柏林共留下約超過6千萬左右債務，其中包括新店工作室的龐大貸款，但她認為這不屬於適合外界捐款的部分，希望阿布電影公司賣出工作室；最終在寬限期間，阿布電影公司成功賣出工作室，還了剩餘約4000萬左右貸款。後來她和林懷民發起齊柏林影片的數位保存，當時台北誠品，中部亞洲大學安滕忠雄美術館，高雄駁二藝術特區一起挪開檔期，無償提供場地，展覽並且出售攝影作品，台中亞洲大學安滕忠雄美術館在大熱天下，曾創下每日約2至3萬人次的參訪紀錄。最終所籌資金，約二千萬交給阿布電影公司，之後轉型為齊柏林基金會。陳文茜說，基金會尋找地點時，本來看中陽明山前自來水處處長留下的宿舍，但台北市政府派市政顧問表示此日式老屋，每個月租金要20至30萬，這當然不是齊柏林基金會付的起的租金，「於是我們轉向新北市，由朱立倫至侯友宜市長，比照當年雲門練習場燒毀後前周錫瑋縣長協助模式，將齊柏林基金會定位非營利組織，以低租金，取得淡水現址。」陳文茜也感嘆，「七年往事，回首台灣善良的人，包括排隊買攝影作品的數萬人，這是一個多麼美好的社會。」