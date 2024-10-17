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民眾黨立委吳春城質詢教育部長 : 20年來，台灣學生總數減少超過100萬人，但教育部預算卻增加超過2000億，違反常理，這是怎麼回事 ?吳春城16日質詢教育部長鄭英耀時表示，教育部預算再創新高，114年度達3623億，相較113年度多了233億，這些預算逐年增加，這20年來，以93年來看，當時教育預算1367億，學生總數5,050,312人，平均每人經費27,067/人；到了113年，教育預算3390億，學生總數4,042,175人，少了約100萬人，平均每人教育經費83,865/人。以企業管理來講，如果少100萬人，多了約兩千億的預算，部長應該要解釋是什麼狀況。鄭英耀部長答詢表示是因為政府對新世代人才培育決心、提供更好的教育品質。吳春城質疑從103年到113年，平均每人教育經費增加超過100%，而我們教育的素質、國際排名、教育問題等有更改善嗎?吳春城認為可能有一部分的菁英有進步，他也絕對贊成政府對教育的投資，但投資要有達成的效果，投入超過3倍的預算，每個人的教育成果要更加顯著，反而看到現在教育問題層出不窮。鄭英耀部長表示教育部會更努力，讓教育經費的投入更加有效益。另方面，吳春城委員反問教育部長為什麼對60歲以上的壯世代族群非常得吝嗇。114年度的高齡者教育經費才編6億多，但壯世代有約600萬人，6億多分配給600萬人口，平均1位壯世代一年教育預算只有100元。如此低的占比，教育部真的關心壯世代嗎？再過70幾天台灣就正式進入「超高齡社會」，但政府部會似乎仍未意識到問題的嚴重性及重要性，教育經費分配以及「壯世代」的多元學習規劃時，並未聽到教育部針對「壯世代」做了什麼樣的整體教育規劃，吳春城再問，已經談了一整個會期，也得到教育部承諾的「第三人生大學」目前推行狀況及進度為何？鄭英耀一開始並未針對問題回答，只表示，教育部認為對於30歲以後想要回到學校的人，都應該給予支持，也不一定是「推廣教育」的方式，而是可以直接進入校園，與許多年輕人共同學習；吳春城進一步追問說，部長的意思是原本教育部答應針對壯世代的「第三人生大學」政策現在處於停擺狀態？鄭英耀這才回答說，基本上在114年上半年會有一個說明會及審查機制。吳春城表示，教育部想要推動30歲以上的高教政策當然很好，但再過70幾天台灣就進入超高齡社會，部長不要態度敷衍，要專注在「超高齡化」的問題上，一定要針對問題做完整規劃，除了跑在最前面的華梵大學，空大也積極想投入針對退休者的高齡教育，大家都看到了這個機會，教育部雖然有在動，但不要將問題失焦，就好好針對壯世代的「高齡教育」這部分，包括第三人生大學在內，有關「壯世代」的學習多元體系做規劃，並在一個月的時間內提出報告；鄭英耀則回答「可以、沒有問題」。