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國立政治大學昨（16）日發生偷拍事件，一名女學生在當日上午10時許使用性別友善廁所時，在隔板縫隙赫然發現一隻手機，她立即堵住門口後報警。對此，文山一警分局證實，昨天早上逮捕自稱是政大網友的24歲李姓男子，他涉嫌偷拍女大生如廁，被依妨害性隱私及不實性影像罪嫌，移送台北地檢署偵辦。台北市警察局文山第一分局說明，上午10時許，指南派出所16日接獲報案稱，有人在政大的性別友善廁所偷拍，於是立刻派員前往處理，當場逮捕24歲的李姓男子。警方到場時，一名女大生在政大大勇樓性別友善廁所如廁，感覺後方有異樣，轉頭發現隔板縫隙確有一支手機，自己疑似遭到偷拍，她立即衝出廁所隔間，並將隔壁廁所門壓住阻止嫌疑人逃出，並周邊同學協助報警。警方依女大生指稱，前往疑似偷拍的廁所隔間，將位於該間內的李姓男子當場逮捕，李嫌自稱是政大校友，警方現場檢視，手機影像已遭刪除，警方依法將手機扣案調查。警方呼籲，民眾在公共場所使用廁所，應觀察附近有無可疑人士，如廁前注意旁邊廁所是否有可疑人士，如廁時若發現有不明燈光閃爍，可能是遇到偷拍，不要慌張立即報警或大聲求救。