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2024 MLB美國職棒大聯盟季後賽國聯冠軍戰，今（17）日進行洛杉磯道奇對決紐約大都會的系列賽G3，目前雙方戰成1：1平手。道奇隊強打大谷翔平，在今（17）日於8局上敲出3分砲，幫助球隊擴大到7：0領先。而在第6局打擊時，他被自打球擊中腹股溝，露出痛苦神情，也讓球迷調侃這種痛：「只有男人才能理解」。大谷翔平近幾場小低潮，但好消息是他心態保持得不錯，今天出賽被大都會球迷噓聲伺候時，他仍是露出笑容，還開玩笑地模仿「BOOOOOOOO～」的聲音。這一場比賽他前7局的打擊狀況仍然一般，3打數沒有安打，有選到1次保送。不過第8局他在壘上有人時展現打擊實力，瞄準一顆卡特球掃出1發3分打點全壘打。6局上，Kike Hernandez再次扮演英雄，戰局膠著時，他從Garrett手中敲出1發兩分砲，幫助道奇隊將優勢擴大到4：0。兩出局的情況下，大谷翔平第4次上場打擊，一次揮棒球打到了他的腹股溝形成自打球，他也痛到叫了出來，露出苦笑，該打席他遭到三振。而看到這一幕，網路上的球迷也發出了諸如「只有男人才能理解」、「天啊」、「看起來很痛苦」等感同身受的留言。道奇隊這一場比賽靠著先發投手Walker Buehler主投4局被敲3支安打，送出6次三振無失分的好表現，以及球隊第2局攻勢串聯攻下2分，之後Hernandez、大谷翔平相繼開轟，目前打到第8局以7：0領先。