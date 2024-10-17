國聯冠軍戰前2戰打完，洛杉磯道奇和紐約大都會戰成1：1平手，道奇今（17）日作客紐約主場，進行國聯冠軍戰G3。前7局打完道奇取得4：0領先，不過日籍球星大谷翔平在前4個打數沒有敲出安打，僅選到1次保送，且壘上無人的打擊率持續掛蛋，總共22打席無安打。但來到8局下，道奇攻佔一、二壘，大谷翔平從Tylor Megill手中，一棒敲出仰角超高的三分彈，幫助球隊擴大領先來到7分，化身「得點圈之鬼」。
8局炸裂三分彈 得點圈超會打
大谷翔平本場先發擔任指定打擊、第一棒，前4個打數選到1次四壞球保送，但沒有敲出安打，並吞下1次三振，在壘上無人的狀況下仍然沒有敲出安打。
來到8局下面對牛棚Tylor Megill的第4個打席，大谷翔平一棒敲出仰角高達37度的「沖天炮」，擊球初速115.9英里、飛行距離來到410英呎，形成1發三分彈，也是他個人在季後賽的第2轟。
現場轉播的主播對這發全壘打的高度驚嘆連連，並提到大谷翔平在壘上有跑者時，總是能繳出好的表現，過去得點圈有人的20次打擊機會中，大谷翔平就敲出了17支安打，得點圈打擊率來到可怕的8成5。
進入季後賽後，大谷翔平在壘上無人狀況，總共22打數都沒能敲出安打，但在壘上有人的狀況，總共9打數敲出7安，包含2發全壘打。
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大谷翔平本場先發擔任指定打擊、第一棒，前4個打數選到1次四壞球保送，但沒有敲出安打，並吞下1次三振，在壘上無人的狀況下仍然沒有敲出安打。
來到8局下面對牛棚Tylor Megill的第4個打席，大谷翔平一棒敲出仰角高達37度的「沖天炮」，擊球初速115.9英里、飛行距離來到410英呎，形成1發三分彈，也是他個人在季後賽的第2轟。
現場轉播的主播對這發全壘打的高度驚嘆連連，並提到大谷翔平在壘上有跑者時，總是能繳出好的表現，過去得點圈有人的20次打擊機會中，大谷翔平就敲出了17支安打，得點圈打擊率來到可怕的8成5。
進入季後賽後，大谷翔平在壘上無人狀況，總共22打數都沒能敲出安打，但在壘上有人的狀況，總共9打數敲出7安，包含2發全壘打。