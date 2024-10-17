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國聯冠軍戰前2戰打完，洛杉磯道奇和紐約大都會戰成1：1平手，道奇今（17）日作客紐約主場，進行國聯冠軍戰G3。前7局打完道奇取得4：0領先，不過日籍球星大谷翔平在前4個打數沒有敲出安打，僅選到1次保送，且壘上無人的打擊率持續掛蛋，總共22打席無安打。大谷翔平本場先發擔任指定打擊、第一棒，前4個打數選到1次四壞球保送，但沒有敲出安打，並吞下1次三振，在壘上無人的狀況下仍然沒有敲出安打。來到8局下面對牛棚Tylor Megill的第4個打席，現場轉播的主播對這發全壘打的高度驚嘆連連，並提到大谷翔平在壘上有跑者時，總是能繳出好的表現，