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台北股市近期波動劇烈，不少個股股價大起大落，臺灣證券交易所昨（16）日公告，華南永昌證券大安分公司以及元富證券敦南分公司申報光聖股票4627萬4000元鉅額違約交割。根據證交所資料，昨日證券商申報投資人違約金額，集中市場買進、賣出合計總金額8386萬7900元，買進、賣出相抵後違約交割金265萬4500元。根據違約資訊揭露標準：「同一標的證券之當沖交易違約互抵淨額加計非當沖交易違約買賣總額合計達新台幣2,500萬元」，必須個股達違約資訊，昨日揭露的個股為光聖，華南大安分公司、元富敦南分公司合計申報4627萬4000元。根據台股現行的T+2制度，券商16日申報的光聖違約割為14日的交易，當天光聖股價亮燈漲停，收在464.5圓，市場認為有可能是空頭慘軋的緣故。證交所指出，這次光聖違約交割的通報券商為華南大安與元富敦南。由於今年以來投資人對上市公司違約交割標的包括士電、台積電、聯發科、材料-KY、國巨等多檔個股，其中台積電在6月、7月各有1次違約交割紀錄，光聖這次違約交割為第7起，證交所呼籲投資人理性投資、留意違約交割帶來的信用風險。光聖第三季營收達新台幣16.41億元，創下單季新高，季增13.8%。這主要得益於美國資料中心需求的增加及新終端產品的推出，導致光被動元件的出貨量激增。光聖今日股價開高走低，以642元開出，隨後股價持續走低，最低一度來到437元，下跌將近5%。