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中央銀行總裁楊金龍積極打炒房，不過，在最新全球央行總裁評比中，卻沒拿到A級肯定，而是被降評為「B+」，今（17）日在立法院財政委員會上也有不少立委表達關切，被問到會不會覺得委屈？楊金龍坦言，「我也在猜、我也很納悶，但不委屈」，他強調，「我還有持續進步空間，明年繼續努力」。環球金融雜誌（Global Finance）每年約對全球80多位國家央行總裁進行評比，由A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。根據日前發布最新評比結果，我國央行總裁楊金龍今年只拿到「B+」級評等，不過，楊金龍曾在 2019、2020、2022、2023年奪下最高榮耀的「A」級，因此仍是「4A總裁」，而這次評比與楊金龍一同獲得B+的還有中國、南韓及日本央行總裁。今日在立法院財委會不少立委也關切楊金龍被降評的原因，楊金龍則表示，這表示還有持續進步空間，只是「我也在猜、我也很納悶」，可能是以去年分析基本狀況，去年我們通膨是2.49％，經濟成長率（GDP）是1.28％，但通膨率跟經濟成長率每年波動。不過，楊金龍認為，不要用年增率去看，可以換成疫情期間做幾期，到去年經濟成長率，國民黨立委賴士葆則指出，前央行總裁彭淮南也有遇到經濟成長與通膨等問題，但還拿到14A。對此，楊金龍表示，會虛心檢討、虛心接受，他也很佩服彭總裁，只是對於沒拿到A會不會覺得委屈？楊金龍說，「不會啦，不會委屈，我們要接受，而且我們要往前走，明年繼續努力」。