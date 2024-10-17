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美國股市經歷到ASML財報「爆雷」後，昨（16）日走勢回神反攻，其中道瓊指數再寫新高，台積電ADR也跟著小幅收漲。激勵台北股市今（17）日同步反彈，開盤上漲103.23點、來到23114.21點，不過台積電法說會前，投資人態度相對觀望，導致股價翻黑，也拖累台股盤中走低，最低一度來到22950.7點、失守23000點關卡。不過午盤有買單挹注台積電，導致股價拉回平盤，也激勵台股午盤翻紅上漲42.75點或0.19%，來到23053.73點。大盤由黑翻紅，中小型股則是全天走高，櫃買指數午盤上漲1.2點或0.44%，來到271.57點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：金寶、映泰、泰金寶-DR、恩德、凱基金；午盤個股成交量排行榜前五名為：台積電、聯鈞、晟銘電、鴻海、京元電子。權值股走勢分歧，權王台積電今日盤後舉辦法說會。由於台積電ADR昨日小幅走高，也使得台股現貨今日以1050元開出、上漲5元，盤中最高來到1055元、上漲10元。不過由於ASML財報差強人意，使得投資人對於今日台積電法說會態度開始轉趨保守，導致股價迎來賣壓，盤中由紅翻黑，最低來到1030元，午盤挑戰翻紅，一度拉回平盤價，可惜目前空方略勝一籌，午盤下跌5元或0.48%，來到1040元；鴻海則是全天在盤上震盪，以207.5元開出，雖然盤中一度回測平盤，但仍力守盤上，午盤上漲2元或0.98%，來到207元；同樣多空激戰的還有聯發科，今天以盤上1295元開出，雖然一度翻黑，但又立即拉回盤上，午盤則是來到平盤價1275元。