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▲「黑毛屋」標榜老饕日常鍋物，以「日本和牛680元起、伊比利豬580元起」親切平實的價格，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋、博多風摩滋鍋四大經典日本鍋物。（圖／乾杯集團提供）

▲「黑毛屋華泰名品城店」開幕搶先開賣「芬蘭豬鍋物套餐」，有豬五花、豬梅花，還能雙拼或搭配日本和牛等多樣選擇，售價480元起+10%服務費。（圖／乾杯集團提供）

▲台北老爺酒店的中山日本料理廳也推出單人鍋物，每道1,200元 + 10%起。（圖／台北老爺提供）

乾杯集團旗下老饕日常鍋物「黑毛屋」進軍桃園開店且雙店齊發，插旗於華泰名品城、台茂購物中心，將分別於10月18日與11月1日接連開幕，祭出首三日「肉量免費升級」活動，肉量最多將升級1/2，另還有新菜色「北歐芬蘭豬」上市，推薦點購芬蘭豬與日本和牛雙拼套餐，只要530元+10%。標榜老饕日常鍋物的「黑毛屋」，以「日本和牛680元起、伊比利豬580元起」親切平實的價格，提供涮涮鍋、壽喜燒、博多風水炊鍋、博多風摩滋鍋四大經典日本鍋物，以及四季更替的特色季節鍋。並精選A4至A5等級日本和牛、西班牙Bellota伊比利豬，雲林黑羽土雞、澳洲和牛牛小腸高品質肉品。講求美味、健康、高CP值的日式鍋物，收穫許多家庭客、老饕的喜愛。「黑毛屋」一次插旗桃園開設兩家分店，華泰名品城店於10月18日至20日、台茂店於11月1日至3日推出此次乾杯集團，飛越近8000公里前進芬蘭，成為被喻為「幸福豬肉-芬蘭豬」全台首家代理，「芬蘭豬」來自提倡全天然飲食風潮的北歐，對食物講究優質、安全、無添加。生長在北極光之下的芬蘭豬，在純淨無污染的自然環境生活，肥育面積比歐盟標準高出20%，確保豬隻在無壓力、開心的環境，能夠調節豬隻腸道狀況與抵抗疾病，不依賴使用生長激素、抗生素等藥物，吃起來油脂豐而不膩，清甜爽口。「黑毛屋華泰名品城店」開幕搶先開賣「芬蘭豬鍋物套餐」，有豬五花、豬梅花，還能雙拼或搭配日本和牛等多樣選擇，售價480元起+10%服務費。第一次到黑毛屋用餐的賓客，另外，台北老爺酒店的中山日本料理廳也推出單人鍋物，每道1,200元 + 10%起，豐盛奢豪食材如青甘魚、鮟鱇魚、鱈場蟹等具日本代表性的海鮮，以及台灣在地健康飼養的香草豬，經由主廚精心熬煮多時的柴魚高湯、味噌湯烹調。其中的「鮟鱇魚味噌火鍋」，所選用之鮟鱇魚肉富含膠原蛋白，魚肝更是受歡迎，搭配新鮮蔬菜及豆腐燉煮的味噌湯底，肉質Q彈湯濃味美。