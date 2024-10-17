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美國總統大選進入倒數階段，美國與韓國先前甫達成共識，韓國同意從2026年開始，增加對駐韓美軍（USFK）的分攤費用，增加幅度為8.3%，將比現在多支付1200億韓元（約新台幣28億7700萬元）。未料，這樣的增幅在共和黨總統候選人川普眼裡還不夠，川普近日接受彭博專訪時撂話，若他當選，將要求韓國為駐韓美軍支付100億美元（台幣3218億元），此話一出引發韓國方面擔憂。根據彭博報導，川普15日接受彭博新聞總編輯米可斯維特（John Micklethwait）訪問時表示，「如果現在我在任，他們將支付我們每年100億美元，你知道嗎，他們將高興這麼做」。川普更將韓國形容為一台「賺錢機器」，事實上，在川普執政期間，駐韓美軍的費用分攤問題一直是美韓爭論的焦點。當時，川普要求韓國出資約 50 億美元，以將約 28,000 名美國軍事人員留在該地區，遠高於首爾在上一份協議中同意每年支付的約 10 億美元。川普自行回溯，當時他先讓韓國支付20億美元，第2年想提高至50億美元時，韓國表達為難，他向韓國表達，「你們需要付出代價」，但拜登2021年上台後推翻了他所達成的協議。川普痛批拜登政府「可恥」，強調美國有 40,000 名士兵處於危險之中，情況非常嚴重，因為北韓擁有非常強大的核武力量。他們擁有巨大的核武力量，但駐韓美軍人員數量在官方統計上其實只有 28,500 名。根據韓聯社報導，韓國與美國在4月份時，以比平常更早的時間點啟動了防衛費分擔特別協定（SMA），因為擔心川普可能會在經費分擔問題上進行討價還價，進而北韓軍事威脅日益加劇的情況下導致聯盟關係緊張。儘管談判已經結束，但人們擔心，如果川普在 11 月當選，他可能會要求重新談判協議。