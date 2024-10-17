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新北市長侯友宜今（17）日親赴行政院會，會後受訪時表示，會出席院會除邀請院長卓榮泰參與明年新北所舉辦的萬金石馬拉松與雙北世界壯年運動會，另一目的是新北在治水預算上中央給予的資源不多，尤其新北河川、海域面積遼闊，因此在面對河川的治理上，需要中央給予更多的資源，也提出水環境、污水下水道與水安全幾項重大工程，盼行政院給新北更多的重視與支持。侯友宜今日親赴行政院會，會後受訪時表示，行政院今來積極籌設運動部，而新北一直在推行全民運動，也升格體育局，最主要在運動部籌設的過程當中，全民運動是大家要重視的，尤其明年新北有2項非常重要的國際賽事，包括全台唯一拿到全球25場金標章的萬金石馬拉松，另一為雙北世界壯年運動會，盼院長與各部會首長一起來參與，支持全民運動，此外，侯友宜也提到，颱風山陀兒帶來北部的災情，對新北來說，不管萬里、金山、三芝、石門甚至包括瑞芳災情都滿嚴重的，在院會中特別表達感謝總統跟院長前來關心，但最主要的新北在治水的預算，中央給予的資源不多的。侯友宜說明，新北河川、海域面積都非常的遼闊，所以面對河川治理，更需要中央給予更多的資源，所以提了水環境、污水下水道與水安全幾項重大工程，盼獲行政院給給予更多的重視與支持。