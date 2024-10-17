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▲明誠路與自由二路、博愛二路、華榮路、裕誠路、中華一路等交會路口，進行分隔島調整，增設5處偏心式左轉道，已於近期全數完工開放通行。（圖／高市府工務局提供）

高雄市明誠路為高雄市東西向重要道路，主要行經三民、左營、鼓山等區域，往東接金鼎路可銜接至鳥松、鳳山一帶，工務局楊欽富表示，明誠路與民族路、中華路兩大動脈串聯，與自由二路、博愛二路、華榮路、裕誠路、中華一路等交會路口， 進行分隔島調整，增設5處偏心式左轉道，已於近期全數完工開放通行，提升交通效能並增進路口行車安全。明誠路沿線住商育樂機能發達，是通勤觀光往來的主要路線。隨城市發展及運輸建設的進步，明誠路的車潮與日俱增，為因應用路需求，市府整體評估後針對明誠路上如自由、博愛等5處路口進行分隔島調整，增設左轉專用車道並重新刨鋪路面及劃設標線。楊欽富局長表示，明誠路可與民族路、中華路兩大動脈串聯，形成便捷生活圈，大順路輕軌建設完成後，也隨之承接部分移轉車流。其與自由二路、博愛二路、華榮路、裕誠路、中華一路等交會路口則是區域運輸樞紐，以往常有交通壅塞情形，明誠路原有左轉車道已漸難容納遽增車流量而造成回堵。楊欽富指出，將接近路口段的分隔島拆除重設，調整劃設左轉專用道，再配合標線引導讓車輛有效分流，動線更為明確也改善通行效率，目前上述5處路口已於近期全數完工開放通行，經交通局統計顯示，明誠路改造後整體旅行速率明顯提升，民眾用路更舒暢。工務局道工處也說，市府在易肇事路口改善上，向中央爭取多項補助經費，截至9月底已陸續完成22處，如前金區中華、六合路口、前鎮區中山、凱旋路口、大寮區光明、萬丹、至學路口等等。路口調整後不只優化交通效能，也營造更加舒適的通行環境，為市民提供安心的公共空間。