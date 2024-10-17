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▲Jessi（圈起處）目睹粉絲被打卻直接離開。（圖／YouTube JTBC News）

▲ 事發後時隔多日Jessi才在社交平台中中上傳道歉信，不過韓國民眾對此並不買帳，甚至根據道歉文的用字遣詞質疑道歉公告並非本人所寫。（圖／jessicah_o IG）

▲早在2013年時，Jessi的友人就被指控在梨泰院的女廁內毆打一名女性，當時的Jessi也表示「不認識加害人」。（圖／三立提供）

美籍韓裔饒舌歌手Jessi（扈賢珠）上月底傳出捲入毆打事件，當時一名未成年粉絲在首爾街頭偶遇Jessi，並二度向她提出合影的請求，被Jessi禮貌婉拒後，同行的男子卻突然將受害粉絲包圍，上前毆打、辱罵該粉絲，而Jessi卻視若無睹，在混亂中直接開溜，最後還與施暴者一起離開。監視器畫面流出後引起軒然大波，真性情的親民傻大姐形象轟然倒塌外，也遭到身心受創的被害人起訴，昨（16）日晚間，Jessi再次以被告人身分前往首爾警察署接受調查。本月11日已被警方傳喚過的Jessi，昨日晚間再次低調現身首爾江南警察署，針對此次暴力事件做回應。據韓媒報導，面對媒體提問時，Jessi表示自己當天也是第一次見到加害人，對於受害者感到非常抱歉，目前只希望能盡快找到施暴者，將其繩之以法。從頭到尾只想撇清關係的態度，再次引起外界的議論和抨擊。放任同行人毆打未成年粉絲的事件曝光後，時隔多日Jessi才在社交平台中上傳道歉信，不過韓國民眾對此並不買帳，甚至根據道歉文的用字遣詞質疑道歉公告並非本人所寫，而是代筆完成。該粉絲的母親見此更是憤怒，直言痛批道歉文完全是在為自己找藉口，強調受害粉絲確實看到Jessi與加害人一起同行，打臉事實也並非Jessi所說的「不認識加害者」、「加害者突然出現」。此次事件其實並非Jessi首次捲入暴力事件中，早在2013年時，Jessi的友人就被指控在梨泰院的女廁內毆打一名女性，雖然Jessi本人未曾直接參與，但她依然冷淡回覆，同樣稱不認識加害者，引起爭議的2起暴力事件無論背景、回應模式都極為相似，也引起粉絲們的反彈與失望。