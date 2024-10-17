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總預算卡關，立法院長韓國瑜今（17）日召集朝野協商，但爭議所在的原住民禁伐補償金，立法院6月三讀通過時每公頃從3萬元變成6萬元，民進黨立院黨團總召建議，先補償4萬就好，但藍白都駁斥，4萬反而更無法律依據。朝野僵持不下，韓國瑜裁示，下周一繼續協商，請主計長陳淑姿屆時提出具體解決方案。柯建銘因膝蓋開刀，今是本會期第一期朝野協商，他開場先說，既然是協商，解決問題最重要，建議禁伐補償金先調到4萬元，後續再依物價指數調整，否則直接將補償金從3萬元變成6萬元，直接加倍，不成比例。民進黨書記長蔡易餘說，根據《預算法》第91條規定，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源；必要時，並應同時提案修正其他法律。」國民黨團總召傅崐萁說，立法院6月三讀通過的《原住民保留地禁伐補償條例》，也已經總統賴清德公告，行政院也沒有提覆議，現在卻不願依法行政，這是踐踏立法院。民眾黨團總召黃國昌說，民進黨原民立委伍麗華在質詢時有詢問當時的行政院長陳建仁，陳建仁也同意，現在民進黨卻想翻案，民進黨若有意見，就去釋憲，現在要改4萬元，法源依據在哪？國民黨團書記長林思銘說，行政院明年編列大筆宣傳費用，不可能沒有錢編列補償金。原民藍委鄭天財說，提高補償金後，預算也只增加15億元，並沒有多少錢，行政院卻為了這15億，要立法院為此朝野協商。陳淑姿說，補償金加倍後，估算要48億元，增加原民會預算40%以上，恐會排擠原民會其他業務。因朝野對此僵持不下，韓國瑜最後裁示，下周一上午繼續協商，請主計長針對朝野黨團意見，再提解決方案。