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▲新光三越信義新天地週年慶今（17）日起至11月10日熱鬧展開，首日請來人氣男團原子少年「U:NUS」登台演出。（圖／記者李政龍攝）

▲頭香清晨5點快6點就到信義區排隊，且特地從台中搭客運北上，特地來為偶像應援。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲新光三越預估A8開門營業前，門口已排隊約300至400位客人。（圖／記者李政龍攝）

▲信義新天地全館週年慶首日可達26萬來客數，人數比去年成長2％。（圖／記者李政龍攝）

百貨年度盛事來了，新光三越信義新天地週年慶今（17）日開跑，造勢活動有人氣男團原子少年「U:NUS」登台演出，百貨上午11時開門，頭香清晨6點就到場排隊，就為了搶在第一排為偶像應援！現場還有貓貓客人也到場逛街，乖乖趴在爸爸肩膀上的模樣非常可愛。新光三越信義新天地週年慶今（17）日起至11月10日熱鬧展開，首日請來人氣男團原子少年「U:NUS」登台演出，《NOWnews今日新聞》記者訪問到排隊粉絲，頭香清晨5點快6點就到信義區排隊，且特地從台中搭客運北上，已經喜歡他們2、3年，每一次活動都會到場，今天特別為了幫偶像應援，特地跟公司請假。新光三越預估A8開門營業前，門口已排隊約300至400位客人，現場還有超級可愛的「貓貓客人」，頭戴墨鏡乖乖趴在爸爸肩膀上，貓爸爸表示，今天主要陪老婆來買化妝品，一家人就住在百貨附近，平常都會帶貓咪一起出門逛街，溫馨畫面也吸引不少民眾駐足拍照。新光三越預估，信義新天地全館週年慶首日可達26萬來客數，人數比去年成長2％，信義四館首日估可達12.6億元，主要是今（17）日有任天堂快閃店以及日本展開展助攻，週年慶整檔預估業績63億元，跟去年週年慶檔期目標持平，不過近期看好服飾、家電、戶外用品類買氣夯，也有機會挑戰業績成長2％。新光三越台北信義新天地週年慶10月17日起至11月10日，整檔期共25天，首14日（17日至30日）化妝品單筆滿2000元送2000點、單館累計滿5000元送5000 點、名品／大家電／法雅客／ [i]Store／SAMSUNG 智慧館／DJI 單筆滿萬送5000 點；首七日使用skm pay限定】名品／大家電／法雅客／[i]Store／SAMSUNG 智慧館／DJI 單筆刷萬送10000 點，搭配銀行加碼回饋最高可回饋13%。