撿到大谷翔平的三分彈！洛杉磯道奇今（17）日出戰國聯冠軍戰G3，日籍球星在8局下敲出1發沖天三分砲，是個人在季後賽的第2轟。有日本媒體訪問幸運撿到這顆全壘打的球迷Martinez，他是名支持大都會長達30年的死忠球迷，對於撿到球感到相當開心，並稱讚大谷翔平是全世界最強的選手，不過仍笑著說道：「大谷沒有防守，所以Lindor才是MVP。」
希望保留全壘打球 稱大谷是最好選手
大谷翔平的這發高仰角全壘打，直接飛到大都會外野的第二層看台，被一位名叫Martinez的男性球迷撿到。在日本媒體《體育日本》的報導中，Martinez受訪時表示：「這顆球從我旁邊滾過來，所以我剛把它撿了起來，如果是大都會的全壘打就好了，但因為是大谷翔平的全壘打的，所以還是覺得很開心。」
Martinez表示自己從出生就是大都會球迷，因為祖父是從古巴移民過來紐約，剛好是大都會轉移到紐約的時期，所以成了大都會球迷，自然讓父親還有自己都變成支持大都會。
對於大谷翔平的評價，Martinez笑說：「我覺得他是世界上最好的選手，一看就是很特別的選手，希望大都會能比道奇給更多錢，讓他加入大都會就好。」
此外，他也表示自己最喜歡的選手是大都會的Francisco Lindor，並笑著說道：「大谷沒有防守，所以Lindor才是MVP。雖然他在打擊很優異，但Lindor還會防守，如果大谷今年也繼續投球，也許情況會有所不同。」
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大谷翔平的這發高仰角全壘打，直接飛到大都會外野的第二層看台，被一位名叫Martinez的男性球迷撿到。在日本媒體《體育日本》的報導中，Martinez受訪時表示：「這顆球從我旁邊滾過來，所以我剛把它撿了起來，如果是大都會的全壘打就好了，但因為是大谷翔平的全壘打的，所以還是覺得很開心。」
Martinez表示自己從出生就是大都會球迷，因為祖父是從古巴移民過來紐約，剛好是大都會轉移到紐約的時期，所以成了大都會球迷，自然讓父親還有自己都變成支持大都會。
對於大谷翔平的評價，Martinez笑說：「我覺得他是世界上最好的選手，一看就是很特別的選手，希望大都會能比道奇給更多錢，讓他加入大都會就好。」
此外，他也表示自己最喜歡的選手是大都會的Francisco Lindor，並笑著說道：「大谷沒有防守，所以Lindor才是MVP。雖然他在打擊很優異，但Lindor還會防守，如果大谷今年也繼續投球，也許情況會有所不同。」