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▲台中市祭出「公車大執法無期限」，但公車街頭違規事件仍不斷被全民檢視。（圖／台中市政府提供，2024.10.17）

台中市因公車一再發生撞死過斑馬線行人的事件，被譏為行人地獄。市議員江肇國昨天在臉書貼出市警局周報內容，竟有「勿一直發布公車違規或事故新聞，避免讓民眾有台中公車常常違規的負面觀感」，痛批「台中最擅長的壓新聞又來了」。台中市警局今澄清表示，警方適時發布新聞稿，讓市民了解最新的交通政策與執法內容，絕無隱瞞或掩蓋相關新聞。台中市上月底發生巨業客運司機將過馬路的東海女大生撞成一死一傷的事故，引起全國矚目，即使市府祭出「公車大執法無期限」，公車在街頭的違規事件仍不斷被全民檢視，議員們更在議會痛批市府無力解決、要求交通局長葉昭甫下台。民進黨市議員江肇國昨在臉書貼出市警局周報資料，除了統計上周「公車大執法無期限」新聞，也在現階段公車事故輿情處理中，提醒「勿一直發布公車違規或事故新聞，避免讓民眾有台中公車常常違規的負面觀感。」江肇國痛批「台中最擅長的壓新聞又來了」，指大家請市長盧秀燕把公車整頓好，並不是叫市府蓋牌！他問「對市民隱藏真相，難道就沒事了嗎？」他問，如果要用這種方式粉飾太平，未來市民該如何信任市府以及市府發布的交通及治安數字？盧秀燕今（17）日上午受訪時，以有其他行程要趕為由，並未答覆媒體對此的提問，事後市府發布新聞稿，強調為保障民眾交通安全，市警局近日來持續加強公車違規執法，並適時發布新聞稿，讓市民了解最新交通政策與執法內容，絕無隱瞞或掩蓋相關新聞。市府以近期兩份新聞稿為例，強調市警局致力呼籲司機確保公車安全「靠邊停」，避免讓乘客陷於險境；一般駕駛人見到行人過馬路，務必慢看停，養成禮讓行人的良好習慣。