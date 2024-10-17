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▲好市多嘉義店仙女級店員在日前爆紅。（圖／IG@catherine0826_）

▲近期有民眾前往好市多嘉義店購物，結果發現結帳收銀櫃檯，只有一列隊伍特別長，仔細一看才發現負責結帳的女店員氣質出眾。（圖／threads@peiwen_wang318）

美式賣場好市多（Costco）嘉義店日前在社群上出現一位爆紅女店員，因為出眾的美貌，讓大批顧客寧願多等待，都只想排她所在的櫃檯。不過近期就有民眾目睹一個轎車擦撞的車禍現場，兩位駕駛下車後，其中竟然有一位是好市多正妹店員，後續警方也證實消息，並公布了事故原因。近期有有網友在Threads發文，在嘉義市保健街和義教路交界路口上發生了一起車禍，一輛綠色轎車跟另一輛車發生碰撞，隨後兩名駕駛便下車對談，兩位都是女性，結果其中一位疑似就是好市多正妹女店員，讓路旁目擊民眾忍不住拿出手機拍下現場，並再次向其他網友二度確認。照片經過社群瘋傳後，也證實其中一位駕駛就是好事多仙女店原本人無誤，事故發生地點也在距離嘉義好市約有400公尺的距離而已。針對本次車禍，嘉義市警方也說明，這起車禍發生在10月15日下午4點，地點在保健街與義教街口。當時蔡姓女店員綠燈右轉，遭到62歲吳姓婦人駕駛的車輛擦撞，經警方酒測，吳婦酒測值超標，涉嫌酒駕，所幸無人受傷，全案已依公共危險罪將吳婦送辦。事實上，這位嘉義好市多的店花女店員，過去就已經是PTT表特版的常客，常常有網友被她的美貌所深深吸引，拍下照片放上網分享。到了今年10月初，又有女網友在社群平台Threads上發文分享，自己前往好市多嘉義店購物，準備結帳時卻發現一列退伍特別長，「我想問說這個隊伍明明那麼多人（其他排不用等），為什麼我男朋友很想排」，隨後將鏡頭拉近，才發現負責結帳的女店員超美，也讓好市多店花的名號再次響亮。