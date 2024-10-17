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基隆市長謝國樑罷免案雖未過關，不過外界認為民進黨明年可能還是推動大罷免潮，罷免今年險勝的藍委。但民進黨秘書長林右昌說，這樣是不健康的。資深媒體人黃揚明說，謝國樑罷免案證明，光靠青鳥無法罷免，只要罷免失敗1、2次，青鳥自動潰散，而對民進黨來說，青鳥最大的好處，就是「可割可棄」。黃揚明在《中天新聞》節目中說，雖然同意罷免謝國樑的票有7萬，但還是比林右昌勝選基隆市長時少了3萬票，基隆的基本盤沒變，民進黨在基隆還是無法擴大中間選民支持，罷樑案證明，青鳥飛不出同溫層，最後瓦解就很快。黃揚明也說，對民進黨而言，青鳥愛怎麼搞就怎麼搞，若發動了罷免，很難不跟進，但不會站在主動的立場，畢竟若失敗了，青鳥是公民團體，與民進黨無關。至於民進黨發動罷免潮，黃揚明說，民進黨也沒有太大把握，因為如果缺乏正當性、被罷免者的仇恨值又不高，民進黨可能1個都罷不掉，總統賴清德一直想往中間靠，也會因此被打回原形，又只剩40%的支持。