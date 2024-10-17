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為完善幼保人員勞動條件，民進黨立委林月琴呼籲，沒有照顧好幼保人員，孩子就不會被好好照顧，呼籲身為主管機關的勞動部應負責，應將師生比列入114年勞動檢查方針。林月琴指出，據幼保人員勞動條件調查，私立幼兒園工時9.3小時卻不包含午休待工時間，更有高達43.7%的人工作超時10小時、50%未領取加班費和補休，甚至32.6%教保人員的勞保費被高薪低報。林月琴提到，目前全國大專技專院校共有43所院校、124個幼保相關科系所，每年至少有4200位教保員、畢業生足夠為幼托機構勞動使用，但職場上為何仍舊缺工？最大的原因就在於「血汗」。林月琴指出，她要求勞動部根據教育現場實際狀況，負起責任，第一，公布午休待工時間應為連續之工作時間的全國性行政指導；第二，師生比就是法定工作量，應列入114年勞動檢查方針；最後，公佈幼教人員勞動契約範本，包括禁止事項與行政、司法救濟管道。林月琴強調，她會緊盯進度，也會持續和全國公、私立、非營利幼兒園的教保人員們站在一起。