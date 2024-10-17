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▲「一世代」當紅時把奈爾（順時針起）、贊恩、路易、哈利與連恩捧為少女偶像，但他們年紀漸長、各自單飛，際遇卻有明顯的不同。（圖／摘自IG）

▲贊恩馬利克是唯一公開宣告退出「一世代」的成員，還被揭露過去曾經與連恩潘恩發生過嚴重爭執，把對方推到牆上。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩潘恩發生遺憾早逝，但在生前已經因為自己的言論，在社群網站上不太受歡迎，而且也讓部分曾經喜愛「一世代」的粉絲不滿。（圖／美聯社／達志影像）

▲連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案。（圖／Liam James Payne X）

連恩潘恩（Liam James Payne）小檔案



國 籍：英國

伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）

Maya Henry（2019—2022）

子 女：1子（母：雪莉柯爾）

出 生：1993年8月29日

過 世：2024年10月16日（31歲）

阿根廷／布宜諾斯艾利斯

死 因：墜樓身亡

職 業：歌手、詞曲作家

活躍時期：2008－2024

隸屬團體：One Direction（一世代）





※【

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995



國 籍：英國伴 侶：雪莉柯爾（2016―2018）Maya Henry（2019—2022）子 女：1子（母：雪莉柯爾）出 生：1993年8月29日過 世：2024年10月16日（31歲）阿根廷／布宜諾斯艾利斯死 因：墜樓身亡職 業：歌手、詞曲作家活躍時期：2008－2024隸屬團體：One Direction（一世代）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您：自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995

曾經風靡歐美的男孩天團「一世代」成員連恩潘恩，驚傳在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的飯店墜樓身亡，享年31歲。過往他和其他成員包括哈利史泰爾斯、路易湯林森、奈爾霍蘭、贊恩馬利克一起出專輯、到處巡演，每個人的身家都頗豐厚。之後贊恩宣告退團，其他幾人也從隔年起各自單飛。不過幾年下來，團內人氣本來就最旺的哈利，發展明顯比其他人好上一大截，不僅歌紅也成功跨進電影圈，倒是連恩確實在外界認定比隊友們都遜色一些，現在發生憾事更讓歌迷們期盼「一世代」合體的夢想成空。「一世代」幾個男孩都是參加選秀比賽被注意，雖然每個人在團內都有各自的貢獻，但人氣這種事就很殘酷，長得最俊秀可愛的哈利，始終是各方目光焦點。在單飛之後，他的專輯大受歡迎，也是唯一拿下葛萊美獎的前「一世代」成員，還在克里斯多夫諾蘭《敦克爾克大行動》、漫威英雄片《永恆族》等亮相，成功登上大銀幕。更為人津津樂道的是，他讓好幾位女星爭風吃醋、引發奪愛心結。就像他主演的《別擔心親愛的》導演奧莉薇亞懷爾德為他拋棄已經生了兩個小孩的艾美獎視帝傑森蘇戴西斯，結果惹怒該片女主角佛蘿倫絲普伊，後來才有八卦刊物報導，佛蘿倫絲其實也對哈利有意思，不滿奧莉薇亞捷足先登才心生不滿。兩個女人最後在該片於威尼斯影展首映會上雖然一起出現，中間卻隔了些人，佛蘿倫絲還藉口拍片忙碌，只出現在走紅毯的環節，缺席記者會，成為當年影展一大八卦焦點。就算現在奧莉薇亞也已經被哈利放棄，他還是馬上又有新的緋聞女友，更有不少人等著排隊接收，桃花與事業一樣旺，個人資產據估計達1億2000萬美元。哈利之後，唯一公開退團的贊恩和來自愛爾蘭的奈爾，在單飛的音樂事業上都有不錯的成果，奈爾的專輯和歌曲都受歡迎，贊恩還獲選演唱了迪士尼真人版《阿拉丁》的片尾曲、重新演繹版本的〈A Whole New World〉，與名模吉吉哈蒂德的戀情亦是熱門花邊。贊恩率先開了「退團」第一槍，顯然在團中的人緣頗有問題，連恩生前曾經透露某回跟一位團員爆發嚴重爭執，對方把他往牆上推，他則怒罵：「如果你不把你的手移開，有很大的機會你再也用不到它！」雖然他沒說出哪個人跟他鬧得這麼嚴重，但他的前女友揭露了正是贊恩。贊恩的財產據估約為7500萬美元，奈爾約有7000萬美元。而路易與連恩，雖然身家據估計也差不多都是7000萬美元，可是單飛後的發展明顯不及其他3個人，誰才是墊底，尚有討論空間，但連恩的近況比路易還糟。路易本來去年要來台北國際會議中心演唱，當時一些「一世代」還欣喜終於能收集到第一位來台的成員，結果突然在演出前3週宣告所有亞洲場次都取消。粉絲們雖然錯愕，也只能接受事實。那時的網路討論上，已經有人表示連恩有各種惹怒人的發言，雖然有時也被刻意黑，但自己也把自己的聲勢弄得越來越跌谷底，在人生的最後一段時光，網路社群對他相當不友善，他也把過往的「一世代」死忠粉絲得罪了不少。儘管如此，大家還是不忍心見到他是這樣的結局，為他感到哀傷。