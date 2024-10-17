導演齊柏林之子齊廷洹近期受邀前往苗栗圖書館演講，沒想到在活動開始前，卻收到市府方承辦人誤傳「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」的訊息，事件引發全台關注。就有民眾好奇，這次事件的危機處理是否還有能做得更好的地方？結果卻有鄉民想出「圓場妙計」，但承辦人當下可能很難想到。
公務員誤傳訊息釀公關危機！鄉民曝圓場妙計
齊廷洹受邀演講，卻遭對方承辦人私下言語羞辱，卻搞錯對話框釀成公關危機，齊廷洹難以忍受這番羞辱，退回車馬費直接離開，承辦人急忙上前慰留無效，最終引發全台民眾的關注事件，紛紛為齊廷洹大抱不平，目前承辦人也已遞出辭呈。
這次公關危機也讓PTT鄉民忍不住想探討，「若是自己在工作的群組錯頻打出真心話，究竟該怎樣化解呢？」其中就有位鄉民跳出以承辦人當下的角度，可以做到的「圓場妙計」。
原PO表示，當承辦人不小心傳出真心話「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」時，發現誤傳後應立刻打圓場，接著繼續傳以下訊息「身為名人的小孩，常會遭受這類的無端批評與非議，是否可以請講師分享自身的經驗，與各位聽眾分享自己的努力奮鬥歷程。這裡收集了一些觀眾的事前提問，提供給講師的演講參考」。
直接將誤傳訊息化為聽眾提問的題目，同時也讓講師能找到演講分享的話題，完全合乎邏輯與當下情境，也讓大批網友讚同喊，「最有建設性的答案，一般上班族也要看」、「公關人材，這處理方式100分」、「明天到苗栗縣政府報到」、「這就叫危機處理」、「公關長就決定是你了」。
齊廷洹拜會鍾東錦！心軟替承辦人求情
回顧本次事件，知名已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，在10月11日受邀前往苗栗縣圖書館演講，卻在演講正式開始前收到承辦人誤傳訊息「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，後續齊廷洹在臉書發文揭露此事，才引發全台關注。
事件曝光後，苗栗縣長鍾東錦也發出長文向齊廷洹道歉，並公布後續補救的方案，「承辦人去職，科長記過，教育處長自請處分」；齊廷洹與鍾東錦也在今日正式現場會面，齊廷洹也替幫科長、處長說話，「希望縣長可以幫他們重新處理，他們辦這活動很辛苦」。
至於承辦人的部分，齊廷洹也認為這次事件並沒有嚴重到需要請辭，「就跟以前在教書時，學生有錯，記個警告、耳提面命一下就好了」，事件當下齊廷洹雖然情緒相當激憤，但事過境遷後，也展現極高的風度，也讓鍾東錦大讚齊廷洹很有肚量。
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齊廷洹受邀演講，卻遭對方承辦人私下言語羞辱，卻搞錯對話框釀成公關危機，齊廷洹難以忍受這番羞辱，退回車馬費直接離開，承辦人急忙上前慰留無效，最終引發全台民眾的關注事件，紛紛為齊廷洹大抱不平，目前承辦人也已遞出辭呈。
這次公關危機也讓PTT鄉民忍不住想探討，「若是自己在工作的群組錯頻打出真心話，究竟該怎樣化解呢？」其中就有位鄉民跳出以承辦人當下的角度，可以做到的「圓場妙計」。
原PO表示，當承辦人不小心傳出真心話「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」時，發現誤傳後應立刻打圓場，接著繼續傳以下訊息「身為名人的小孩，常會遭受這類的無端批評與非議，是否可以請講師分享自身的經驗，與各位聽眾分享自己的努力奮鬥歷程。這裡收集了一些觀眾的事前提問，提供給講師的演講參考」。
直接將誤傳訊息化為聽眾提問的題目，同時也讓講師能找到演講分享的話題，完全合乎邏輯與當下情境，也讓大批網友讚同喊，「最有建設性的答案，一般上班族也要看」、「公關人材，這處理方式100分」、「明天到苗栗縣政府報到」、「這就叫危機處理」、「公關長就決定是你了」。
齊廷洹拜會鍾東錦！心軟替承辦人求情
回顧本次事件，知名已故導演齊柏林的兒子齊廷洹，在10月11日受邀前往苗栗縣圖書館演講，卻在演講正式開始前收到承辦人誤傳訊息「齊柏林導演的兒子30歲，靠老爸的餘蔭就能吃一輩子」，後續齊廷洹在臉書發文揭露此事，才引發全台關注。
事件曝光後，苗栗縣長鍾東錦也發出長文向齊廷洹道歉，並公布後續補救的方案，「承辦人去職，科長記過，教育處長自請處分」；齊廷洹與鍾東錦也在今日正式現場會面，齊廷洹也替幫科長、處長說話，「希望縣長可以幫他們重新處理，他們辦這活動很辛苦」。
至於承辦人的部分，齊廷洹也認為這次事件並沒有嚴重到需要請辭，「就跟以前在教書時，學生有錯，記個警告、耳提面命一下就好了」，事件當下齊廷洹雖然情緒相當激憤，但事過境遷後，也展現極高的風度，也讓鍾東錦大讚齊廷洹很有肚量。