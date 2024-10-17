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近期蛋價屢創低，另外班班喝鮮奶因缺乏貨源，出現亂象。農業部長陳駿季今（17）日表示，會加強乳廠與縣市政府和教育單位的調度，另外也會積極增加雞蛋的多元通路。針對「保久乳缺貨可改訂鮮奶」，陳駿季今至立法院進行專案報告，會前接受媒體聯訪時表示，會持續來加強與乳廠、縣市政府與教育單位的調度，目標是讓每個學校都能訂到牛奶，農業部會盡力協調，滿足各縣市及學校的需求。被問及行政院長卓榮泰提到像班班喝鮮奶需從長計議，陳駿季解釋，目標是「讓每個學校都能喝到牛奶」，針對已下訂的縣市會盡量的去協調乳廠，增加供應量及配送，針對有意願、正在訂的縣市，會積極做乳廠跟學校之間的媒合。陳駿季也說，非常感謝全國的老師、家長及愛心媽媽都能夠一起來協助，後續農業部會做更好的規劃，以不增加學校的負擔，同時縣市政府也能夠配合的最好方案，後續農業部會再進行檢討。至於近期蛋價下滑，陳駿季則說，雞蛋的產銷穩定是產業跟農業部共同的責任及目標，農業部每週都有提供在養的隻數跟雞蛋的產量等資訊，希望業者能夠透過此資訊自主管理，調整蛋雞的在養數。農業部會積極增加雞蛋的多元通路，媒合銷售端，加大雞蛋的用途及通路。產銷的穩定需要業者跟農業部一起合作才能夠達成。