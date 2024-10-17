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許多YouTube使用者為了在觀看影片時避免被廣告干擾，會選擇訂閱「YouTube Premium」方案，但仍有不少人堅持不想付費，外媒揭露，Google先前曾測試過的便宜會員方案「Premium Lite」，預計將再度推出，並開放在3個國家搶先測試。根據關注科技動向的《9to5google》網站報導，YouTube「Premium Lite」是按月付費訂閱，只刪除 YouTube 上的廣告，非完全去除，在搜尋或瀏覽YouTube頁面時，仍會可看到零星的廣告此外，與「YouTube Premium」方案不同，該方案並未包括 YouTube 音樂、離線下載和後台播放等功能。Google長期以來一直在嘗試「Lite」計劃，最早可追溯回2021年，最終在2023年底於大多數國家和地區取消這個方案，如今重起爐灶。報導以澳洲測試方案為例，澳洲訂閱「YouTube Premium」價格為每月22.99澳幣（約新台幣495 元），「Premium Lite」只需將近一半的11.99澳幣（約新台幣258元），8.99澳幣（約新台幣193元）價格的方案似乎也在測試中。Google已向科技媒體Android Authority證實，YouTube「Premium Lite」正在部分國家進行測試，但僅限澳洲、德國和泰國三個國家，三個國家的一些用戶可能會看到相關註冊選項。