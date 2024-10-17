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▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

▲易建聯的團隊目前尚未有所回應，具體事情為何仍是真假難辨。（圖／翻攝自網路）

中國男籃傳奇球星易建聯今（17）日在網路上被爆出嫖妓，還附上了裸照和身分證，易建聯的對象被爆料是「TS（TransSexual ）」，立刻成為今天體壇最熱門的討論話題。不過《NOWnews》在搜尋相關訊息後發現，目前微博熱搜包含「易建聯」的字詞已經不在榜上，讓人有如霧裡看花，感到耐人尋味。今天有網友在網路上爆料，前中國男籃一哥易建聯疑似嫖妓的消息，該爆料人還附上了易建聯的背影裸照和他的身分證，看起來似乎不是空穴來風。爆料者還稱易建聯的對象是一位「TS」。TS通常是指跨性別者，指的是一個人的性別認同與出生時分配的性別不符。不過易建聯目前在微博熱搜榜上的熱度已經退了，前20的榜單上看不到有和他相關的詞條，唯一上榜的籃球話題事「詹姆斯和吹牛老爹」。這樣的情況究竟是說明易建聯已自證清白要求下架，還是官方主動教這些詞條「消失」，不得而知。而根據中國自媒體「@導演我躺哪_basketball」報導，CBA贊助商中國人壽&東陽光等多家企業刪除與易建聯相關內容。他本人也關閉了社群帳號的評論區。