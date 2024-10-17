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台積電今（17）日召開法說會，公布第3季財報，合併營收約新台幣7596億9千萬元，稅後純益約新台幣3252億6千萬元，Q3毛利率飆57.8％，每股稅後盈餘12.54元創新高，優於法人預期。與去年同期相較，今（2024）年Q3營收增加了39.0%，稅後純益與每股盈餘皆增加了54.2%。與前一季相較，營收增加了12.8%，稅後純益則增加了31.2%。若以美元計算，2024年Q3營收為235億，年增36.0%，較前一季增加了12.9%；Q3營業利益率為47.5%，稅後純益率則為42.8%。3奈米製程出貨佔台積電今年Q3晶圓銷售金額的20%；5奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的32%；7奈米製程出貨則佔全季晶圓銷售金額的17%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的69%。回顧台積電於Q2法說會上釋出的財測，台積電預期Q3營收入將在224億美元至232億美元之間，此預估以1美元兌32.5新台幣的匯率假設為基礎，Q3毛利率約介於53.5%至55.5%之間，營業利益率則約42.5%至44.5%之間。日前台積電股價一度衝高至1075元，逼近天價1080元，今日開高走低，盤中翻黑一度下滑至1030元，無緣登頂，終場下跌10元，收在1035元，跌幅0.96%。