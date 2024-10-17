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美國股市經歷到ASML財報「爆雷」後，昨（16）日走勢回神反攻，其中道瓊指數再寫新高，台積電ADR也跟著小幅收漲。激勵台北股市今（17）日同步反彈，開盤上漲103.23點、來到23114.21點，不過台積電法說會前，投資人態度相對觀望，導致股價翻黑，也拖累台股盤中走低，最低一度來到22950.7點、失守23000點關卡，不過在買單的挹注下，指數成功翻紅，終場上漲42.86點或0.19%，收在23053.84點，不過日K終止連5紅，成交量縮小到3720.82億元。大盤盤中遇到亂流，中小型股則是全天走高，櫃買指數終場上漲1.41點或0.52%，收在271.78點，日K連5紅。今日個股成交量排行榜前五名為：金寶、映泰、泰金寶-DR、恩德、新光金；個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、鴻海、晟銘電、廣達。權值股走勢分歧，權王台積電今日盤後舉辦法說會。由於台積電ADR昨日小幅走高，也使得台股現貨今日以1050元開出、上漲5元，盤中最高來到1055元、上漲10元。不過由於ASML財報差強人意，使得投資人對於今日台積電法說會態度開始轉趨保守，導致股價迎來賣壓，盤中由紅翻黑，最低來到1030元，雖然一度挑戰翻紅，但最終還是挑戰失敗，終場下跌10元或0.96%，收在1035元，日K結束連2紅，並且失守5日線，拖累大盤指數就有78點。同為權值股的鴻海則是全天在盤上震盪，以207.5元開出，隨後一路走高，最高來到209元，終場收在相對高點208.5元、上漲3.5元或1.71%，寫下3個月以來新高紀錄，日K連3紅；聯發科則是以盤上1295元開出，雖然一度翻黑，但又立即拉回盤上，終場則是收在平盤價1275元。鴻海股價寫3個月來高點，激勵鴻家軍集體上攻，訊芯-KY上漲將近7%，榮炭上漲逾5%，友威科、康聯生醫上漲逾4%，乙盛-KY、沅聖、AMAX-KY上漲逾3%，坦德科技、廣宇上漲逾2%。台積電法說會將在盤後舉行，雖然今日股價走低，不過投資人卻開始佈局相關設備股，多檔亮燈漲停，包括穎漢、川寶、高僑、科嶠，其餘個股也有表現，世禾上漲逾8%，東捷上漲逾6%，晶彩科上漲逾5%，盟立、港建*、友威科、中砂上漲逾4%。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在16日強調「AI本質上就是機器人」，未來將有兩種人工智慧-實體機器人和訊息機器人，激勵機器人概念股今日再度走強，多檔亮燈漲停，包括佳能、時碩工業、穎漢、和大、高僑、大銀微系統、直得，其餘個股也有表現，盟立、台灣精銳、大拓-KY、昆盈上漲逾4%，彬台、凌巨上漲逾3%，光寶科、輔信、宏碁、三聯、維田、廣明、欣技、廣運、和椿、佳世達上漲逾2%。