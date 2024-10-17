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基隆市長謝國樑罷免案落幕，國民黨全黨力挺，罷免案並未過關，不過明年罷免潮可能在所難免，民進黨立委許智傑更點名，有9名藍委有危險，其中包括葉元之、李彥秀、羅廷瑋等人。對此，葉元之反擊，稱自己的選區是五五波，甚至還偏綠，「我是因為付出比人家多2倍努力，我才選上，所以我要被罷免？」他也嗆許智傑，「你希望我離開立法院，那我也希望你離開」。許智傑15日在廣播節目上分析「7地區9立委的國民黨危險名單」，其中包括李彥秀、葉元之、涂權吉、邱若華、廖偉翔、羅廷瑋、游灝、丁學忠、黃建賓。被點名的葉元之16日在節目《少康戰情室》中直接嗆許智傑，要他跳脫同溫層，不要躲在深綠區，到內湖、南港、板橋來選，認為許智傑躲在同溫層，站著說話不腰疼，怎麼好意思跟一個五五波選區的人講說「因為你贏得少，我要罷免你」，有這種道理嗎？葉元之也說，那以後乾脆改選罷法，國民黨贏了不算，讓民進黨選到贏為止好不好？葉元之直言，許智傑不是要選市長嗎？不要吃碗內看碗外，大家都不要在立院當同事，「你希望我離開立法院，那我也希望你離開」，怒批「每天吃飽撐著，把民進黨心裡話都說出來！」同台的來賓國民黨立委柯志恩、徐巧芯聽完後都忍不住拍手。