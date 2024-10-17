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▲台灣彩券公司日前推出的大樂透中秋加碼100組100萬獎項，目前還有8組100萬獎項尚未開出。（圖／NOWnews資料照）

▲威力彩中獎金額列表。（圖／台彩官網）

▲威力彩、大樂透等各項彩券領取獎金相關規定。（圖／台彩官網）

一夕致富的機會在這兩天密集來報到！近期威力彩已經連續22期槓龜，沒有送出頭獎，因此今（17）日晚間即將開出的威力彩第113084期，頭獎金額上看4.9億，高額獎金也讓買氣大增，究竟能終結22連槓的幸運兒會不會是你呢？《NOWnews今日新聞》也將準時為您進行威力彩開獎報導。除此之外，台灣彩券公司日前推出的大樂透中秋加碼100組100萬獎項，目前還有8組100萬獎項尚未開出，將於明（18）日繼續加開，不過本週五已經是最後一期加開100萬獎項，屆時將由中獎組數去均分剩餘獎金800萬元，若只有一注中獎，那幸運兒就能帶回800萬元。威力彩是一種樂透型遊戲，其選號分為兩區，您必須從第1個選號區中的01~38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注，這六個+一個號碼即為您的投注號碼。而六個+一個號碼即為一注號碼，威力彩一注的投注金額為100元。開獎時，將從第1區01~38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第2區01~08的號碼中隨機開出一個號碼，這一組六個+一個號碼，就是該期威力彩的中獎號碼，也稱為「獎號」。若想帶回4.9億頭獎，則必須第1區六個獎號全中之外，第2區的號碼也要對中；如果只中第1區六個獎號，則只能帶回貳獎，獎金數字也相差甚遠。威力彩是在每週一、週四的晚間8點30分進行直播開獎，台彩公司會在開獎前透過獨立公正人士查驗開獎機、號碼球，隨後抽出開獎來賓抽選開獎機、開獎球組、落球順序，這些程序大約會在晚間7點30分完成。如果在晚間幸運成為威力彩中獎的幸運兒，包含所有獎項，都是在威力彩在開獎後10分鐘就可以領獎，並且要在開獎日之隔日起算的三個月內完成兌奬，獎金部分則以5千元為主要分水嶺，有著不同領取方式與扣稅規定。若是金額5000元以下的獎項可到住家附近的彩券行、中國信託商業銀行與指定金融機構進行兌獎；5001元至500萬元則必須前往中國信託商業銀行與指定金融機構兌換；超過500萬元的大獎，則須在服務時間周一到周五早上9時～下午5時先打電話至0800-024-500預約兌獎，且領取超過5000元新台幣獎項者，彩券中獎人須憑中獎之彩券與本人身分證或其他身分證明文件。此外，獎金金額5000元以下免扣印花稅，而超過5000元者，以現金或轉帳方式領取者，需代扣千分之四印花稅；以支票支付或自行貼用印花者，則免代扣印花稅，但會依各兌獎金融機構規範，須酌收手續費。