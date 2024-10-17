我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 奈爾霍蘭在團時期就被粉絲稱為「創作才子」，單飛後的他繼續以輕鬆歡樂的流行民謠風擄獲歌迷們的心。（圖／niallhoran IG）

▲作為主唱的哈利史泰爾斯是如今發展最好的成員之一，單飛後利改走「英倫搖滾」的路線讓他一舉奪得兩座葛萊美，除了樂壇外，也積極發展影視作品。（圖／harrystyles IG）

▲音色清澈柔軟的路易湯姆林森，單飛後雖然低調，但依然持續堅持音樂創作，將自己體會到的心情、青春與美好融合進歌曲裡。（圖／louist91 IG）

▲贊恩馬利克因壓力問題與創作理念不同而退出一世代，在脫離團體後開始嘗試R&B和饒舌的創作。（圖／zayn IG）

▲年僅31歲的連恩，今（17）日卻傳出他不幸墜樓傷重不治的噩耗。（圖／liampayne IG）

來自英國的天團One Direction（一世代）由奈爾霍蘭、哈利史泰爾斯、路易湯姆林、贊恩馬利克、連恩潘恩所組成，5位成員均為選秀節目《英國版X音素》的淘汰者，不過仍然懷著歌手夢的他們堅持留在樂壇闖蕩，最終決定一起組成「One Direction」。一出道的年輕人們火速風靡全球，狂掃各項樂壇大獎，即使團體在2016年宣布暫停活動後，仍是歐美樂壇中指標性的樂團， 《NOWnews今日新聞》也重新整理了5位成員如今的近況，陪伴無數歌迷回憶屬於自己的「世代」。在團時期就被粉絲稱為「創作才子」的奈爾從小就開始學著自彈自唱，在團體成員各自單飛後，他也重新拾起歌曲創作的生涯，與國會唱片簽訂專屬合約。延續爽朗的陽光男孩路線，奈爾單飛後的首張專輯《Flicker》以輕鬆歡樂的流行民謠風擄獲歌迷們的心，不只在愛爾蘭和美國的榜單上登頂，還霸佔多國的歌曲排行榜前3的寶座，至今依然在音樂的道路上持續耕耘。作為主唱的哈利是如今發展最好的成員之一，與在團時期截然不同，單飛後的哈利改走「英倫搖滾」的路線，發行的專輯一張比一張暢銷，2021年時，還以單曲〈甜蜜滋味〉拿下當年葛萊美獎最佳流行歌曲獎，兩年後又憑藉專輯《哈利屋》一曲奪得年度專輯獎及最佳流行歌唱專輯獎的佳績。憂鬱深情的帥氣外表也讓哈利深受好萊塢的青睞，單飛後他便收到邀請，出演了鬼才導演多福諾蘭執導的《敦克爾克大行動》，去年還在漫威的新作《永恆族》擔任客串演出，就連奢侈品牌Gucci找上他拍廣告，可謂是影視、樂壇雙棲。音色清澈柔軟的路易，單飛後雖然低調，但持續堅持音樂創作，他將自己體會到的心情、青春與美好融合進歌曲裡，深入人心的歌曲也廣受好評，深受粉絲喜愛。在2017年時，路還與當紅歌手碧碧·蕾克莎及Digital Farm Animal推出了《回到你身邊》，創下音樂生涯中的一筆佳績。最讓粉絲津津樂道的是，當初在《英國版X音素》海選被刷掉的路易，時隔多年卻以「評審」的身分登上這個節目，讓不少粉絲忍不住感慨。因壓力問題與創作理念不同而退出一世代的贊恩，在脫離團體後開始嘗試R&B和饒舌的創作，首張個人專輯《Mind Of Mine》更是在多國排行榜奪冠。之後還與泰勒絲（Taylor Swift）一起合作為電影《格雷的五十道陰影：束縛》演唱原聲帶，2019年時也參與了迪士尼真人電影《阿拉丁》主題曲《新的世界》的製作。單飛後卸下「鄰家男孩」形象的連恩改走「痞潮路線」，直到2019年發行首張個人專輯《LP1》，不過不鳴則已一鳴驚人的連恩，音樂作品在各大串流平台已獲得超過50億的超高流量。與贊恩一樣，連恩同樣也為《格雷的五十道陰影》獻過配樂，去年也為迪士尼最新上映的電影，演唱原聲帶歌曲，發展也相當不錯。年僅31歲卻經驗豐富的連恩本該是樂壇的明日之星，但今（17）日卻傳出他不幸墜樓，傷重不治的噩耗，生命最終永遠定格在31歲。