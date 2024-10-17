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台中市首座經FIFA認證的Quality Pro耗資6500萬元的西屯足球場，今(17)日「西屯足球場」正式亮相啟用。市長盧秀燕主持啟用儀式表示，西屯足球場是台中第一座經FIFA國際認證、全台第一座採用天然軟木塞顆粒的無毒環保球場。台中市致力打造「酷運動、酷城市」，她誓言要讓足球運動在台中「遍地開花」。立委何欣純應邀出席表示，政務次長張廖萬堅時任西屯南屯立委時與她共同爭取中央補助，中央和地方合作建設，她也呼籲台中其他立委共同支持明年中央政府總預算排案進入立院議程。盧秀燕指出，足球是全球最受關注的運動之一，並且是全球運動人口數最多的項目。台中市致力打造「酷運動、酷城市」，積極推動各項運動建設能與國際接軌。市府透過興建優質場地與推廣足球運動，爭取國際認證與賽事，讓市民享受更優質的運動環境，並推廣「全民健康」、「榮譽競技」、「社區綠美化」的願景。盧秀燕提及，她擔任電視台記者時，有一年電視台拿到足球賽事轉播權，被派任轉播足球，當時的球評足球教練還專門為她補習足球知識，因此對賽事有一定程度了解。她也曾擔任中華民國足球協會的副理事長，對足球有特殊淵源。盧秀燕說，明年即將完工的國際足球園區更將進一步強化台中市的足球基礎設施，提升台中的國際能見度。FIFA認證的球場共有三個等級，而此次啟用的西屯足球場屬於最高的Pro級，象徵世界級的專業性能。該球場不僅完成滾球、避震、穩定性等六項嚴格測試，更具備舉辦國際賽事的能力，是台中第一座經FIFA國際認證，且全台第一座採用天然軟木塞顆粒的無毒環保球場。何欣純指出，張廖萬堅與她在第9、10屆立委任內都選擇待教育文化委員會，共同為為孩子未來在努力，當初標準足球場地推動興建被認為空談泛談，會勘評估後規劃設計興建，現在西屯足球場已有一面8人制足球場，與今日啟用的11人制足球場。運動局主任秘書謝明儒指出，這座足球場是台中足球廊帶的重要一環，未來將與其他足球場形成環狀分布，與台74線快速道路相呼應，將台中打造成足球友善城市。此次啟用儀式還邀請了台中FUTURO與台體大男足進行友誼賽，為現場觀眾帶來精彩絕倫的對決。特別感謝教育部體育署、台中市立委、市議員及議會的支持，順利籌措6,500萬元預算，打造這座符合國際標準的專業足球場地，讓台中的運動發展更上層樓。