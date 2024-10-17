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▲日前韓國瑜出席南投茶葉博覽會，何勝豐全程陪到底，給足了韓國瑜面子。（資料畫面／南投縣政府提供）

國民黨挺郭派於總統大選前相繼出走，黨內裂痕至今未完全修補，傳聞立法院長韓國瑜繼本月初與南投議長何勝豐積極互動，定於下週一參訪彰化縣議會，議長謝典林亦將趁勢宣布重返國民黨。惟謝典林的立委姊姊、彰化縣黨部主委謝衣鳳透露，謝典林的退黨申請書還沒送到中央，是否算已退黨，須由黨中央考紀會解釋。去年國民黨總統大選初選期間，挺侯派與挺郭派相持不下，導致挺郭派人士先後出走，第一位出走的地方要角，是有30幾年黨齡的南投縣議長何勝豐，去年 5月17日國民黨中常會徵召侯友宜參選總統時宣布退黨，還怒指「侯友宜本就對黨不忠、為何要大家忠心於他？」去年7月，國民黨全代會正式提名侯友宜參選總統，彰化縣議長謝典林宣布退黨。前苗栗縣長徐耀昌則是於8月宣布退黨，還列出侯友宜4大罪狀，痛批侯斷送國民黨前程。隨著總統大選落敗，國民黨積極修補過往裂痕，先前何勝豐雖表示無意重回國民黨，要做全南投人的議長，但態度已不再強硬。本月6日韓國瑜出席南投茶葉博覽會時，何勝豐全程陪一個多小時，韓國瑜一語雙關問「南投要吃和解飯嗎？」縣長許淑華也笑答「南投府會平常關係就很好，不需要吃和解飯」，被外界解讀為，何勝豐與國民黨的關係出現轉機。彰化地方政壇則盛傳，韓國瑜將於21日到訪彰化縣議會，屆時謝典林順勢宣布回歸國民黨。謝典林對此未正式回應，縣議會則證實參訪確有其事，當天雙方將經驗交流、韓國瑜與大家共進午餐。謝典林的姊姊謝衣鳳則表示，去年弟弟申請退黨時，因為考量其議長的身分，縣黨部並未將申請書呈報中央。至於是否有完成退黨程序，最後解釋權在中央黨部考紀會，但她認為，目前謝典林「回復黨權」是可行的方向。下屆彰化縣長選舉，藍營呼聲最高就是立委謝衣鳯。45歲的謝典林原名謝典霖，2009年當選彰化縣議員，並於縣議長補選中順利當選，以30歲之齡成為當時全國最年輕的議長，並連任至今。去年鴻海集團創辦人郭台銘表態參選總統，謝典林表態支持，並宣布退黨。今年初網傳謝典林要加入民眾黨，準備2026參選彰化縣長，但謝典林鄭重否認，強調謝家不會讓民進黨見縫插針。