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1993年中華職棒4年，兄弟象在上半季繳出28勝1和16敗的戰績，拿下上半季冠軍，下半季統一獅以29勝2和14敗力壓兄弟象拿下下半季冠軍，兩隊會師總冠軍戰，前五戰兄弟拿下3勝，統一則是兩勝。關鍵G6，兄弟象靠著洪一中在8局下半的關鍵超前安，加上9局「假日飛刀手」陳義信登板救援守住一分領先，最終兄弟象在總冠軍戰以4:2擊敗統一獅，拿下二連霸，也成為中職史上第一支完成連霸的隊伍。職棒4年總冠軍戰，G1上演土洋強投對決，兄弟推出陳義信，統一則是派出王漢，兩人在前8局1分未失，上演投手戰，兄弟在9局上半靠著林百亨的致勝安打，終場1:0擊敗統一，拿下G1。王漢雖繳出9局失1分的表現，仍苦吞敗投，G2兄弟由大偉掛帥先發，統一則是由「阿草」謝長亨先發，此戰兄弟靠著打線串連攻下4分，反觀統一僅靠宋榮泰在5局上的全壘打打回1分，終場兄弟4:1擊敗統一，拿下2連勝，G3統一狀態回穩，靠著呂文生的關鍵安打，以2:0扳回一城，贏下G3。G4王漢再度掛帥先發對決陳憲章，王漢此役繳出8局失2分飆6K好投，無奈打線遭到陳憲章以及上場救援的陳義信封鎖，終場0:2不敵兄弟，讓兄弟取得聽牌優勢，G5謝長亨先發對上大偉，謝長亨此戰5又3分失2局失3分，隨後接替投球的郭建興3又3分之1局無失分，加上打線甦醒，終場統一以6:3擊敗兄弟，系列賽2:3落後一場。關鍵G6，雙方都推出洋投應戰，兄弟方面推出瓊茲，統一則是派出阿Q，兄弟象在1局下就先馳得點，統一在7局上扳平比數，8局下洪一中上場打擊，面對阿Q擊出三壘方向高彈跳球，剛好越過統一三壘手林克，克魯茲跑回超前分，9上兄弟推出陳義信登板救援，成功抓下3個出局數，最終兄弟2:1擊敗統一，系列賽4:2拿下職棒4年總冠軍，成為中職史上第一支完成連霸的隊伍。洪一中也靠著G6的關鍵致勝安，拿下該年總冠軍戰MVP，陳義信在總冠軍戰登板4場比賽，拿下1勝2次救援成功，總計14局的投球中送出7K無失分，最終也拿下優秀球員獎，職棒4年是統一和兄弟首次在總冠軍戰碰頭，相隔31後，兩隊將上演第7次的「獅象爭霸」。