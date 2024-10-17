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▲▼西田敏行在《派遣女醫X》中收鉅額請款單是經典畫面。（圖／翻攝自Netflix）

▲米倉涼子曬出與西田敏行聚餐的合照。（圖／翻攝自米倉涼子IG）

▲西田敏行小檔案。（圖／X）

資深日本男星西田敏行今（17）日早上被發現臥倒家中，警方到場時已無生命跡象，享壽76歲，讓許多粉絲悲痛不已，而他主演的《派遣女醫X》系列也成為絕響，在劇中飾演他的宿敵間好友的米倉涼子也PO出兩人先前聚餐的合照，直呼「難過到說不出話」。西田敏行從2013年開始，在《派遣女醫X》第二季中飾演「蛭間重勝」，愛錢又勢利的反派形象讓他成為該劇討論度最高的演員之一，原本每一季都會換演員，但他從第二季開始演到第七季，本來12月16日還有電影版，10月8日出席記者會時氣色還不錯，卻突然傳出死訊。在《派遣女醫X》中，西田敏行每次在要求打工仔大門未知子（米倉涼子 飾）幫忙開完艱難的手術後，大門的經紀人兼師傅「晶叔」（岸部一德 飾）都會拿一顆哈密瓜加鉅額請款單給他，此時西田敏行都會露出驚訝的表情，但又每次都被大門的醫術折服，不得不掏錢買單。西田敏行出生於1947年11月4日，1967年進入演藝圈，演過多部大河劇，從1972年第一次演大河劇《新平家物語》到2022年的《鎌倉殿的13人》一共演過14部。並且多次演過歷代德川將軍家。而米倉涼子得知西田敏行死訊，在社群貼出合照，「突然接到西田先生的訃聞，完全說不出話...前天才跟他說會把合照放到社群上，現在還難過到無法相信。」生 日：1947年11月4日過 世：2024年10月17日（76歳）身 高：168cm體 重：75kg配 偶：圈外人子 女：2女代表作：電視劇《八代將軍吉宗》《葵德川三代》《白色巨塔》《虎與龍》《八重之櫻》電影《釣魚迷日記》《敦煌》《學校》《鬼壓床了沒》綜藝節目《偵探！Knight Scoop》《人生的樂園》