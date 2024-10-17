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▲西田敏行從小就愛電影，獨自到東京打拚成為演員。（圖／《Fixer》X）

▲西田敏行愛抽菸，曾心肌梗塞住院救治，好友哭求他別再抽了。（圖／《派遣女醫X》X）

▲西田敏行（前排右1）10月8日還有參加《劇場版Doctor-X FINAL》記者會，沒想到這會是他最後的身影。（圖／《派遣女醫X》X）

▲西田敏行小檔案。（圖／X）

日本演員西田敏行今（17）日被發現在家中過世，享壽76歲。《NOWnews今日新聞》為讀者整理這位一代巨星資料，其實生前的他，因為愛喝酒、抽菸、不吃菜只吃肉，菸癮一天最高80根，導致身體出現很多毛病，還曾動過骨頭移位、膽囊炎手術，健康每況愈下，如今因病離世，讓人不勝唏噓。西田敏行出生於福島縣郡山市，爸爸在他小時候去世，媽媽到美容院工作撫養他，直到西田敏行5歲，媽媽才再婚，西田敏行只好被阿姨（媽媽的姊姊）跟姨父的西田家收養，但他們生活艱難，一家人住在神社的社務所內。年少時，西田敏行很常被養父帶去看電影，因此對劍戟砍鬥打殺片著迷，甚至幻想自己出現在大銀幕上；就讀國中後，順勢對演戲產興趣，但戲劇部都是女同學，男同學幾乎都參加運動類社團，讓西田敏行非常鬱悶。直到看到某一部電影聽到「東京腔」，他意識到如果一直待在福岡講方言，會影響未來的說話方式，所以說服養父母後，國中畢業的西田敏行獨自一人前往東京讀書。就讀高中時，西田敏行先是加入排球社，剛好戲劇社團沒有男生，戲劇部的女社員就拜託他演男角色，西田敏行就以顧問身分加入戲劇部活動。他1996年到明治大學演技夜間部就讀，同年轉到日間部其他科系，並跟同學成立「劇場67」，雖然沒有起色，但西田敏行也在1967年接到TBS電視劇《渥美清的眼淚》的角色，正式出道。西田敏行1968加入「劇團青年座」的培訓所，隨後成為「劇團青年座」正式演員，1972年以《寫樂考》初亮相，此後接連出演許多音樂劇；電視方面也有亮眼成績，更參演不少NHK大河劇，包含《宛如飛翔》、《女太閤記》、《功名十字路》、《八重之櫻》、《西鄉殿》、《鎌倉殿的13人》等。他也是知名日劇《派遣女醫X》系列劇參演者之一，飾演角色為「蛭間重勝」，第2季至7季、特別篇，都能看到西田敏行的身影。除了演戲，他也很積極從事歌手活動，幫不少電視電影演唱主題曲；還在跨年指標節目《NHK紅白歌唱大賽》擔任過主持人、歌手、評審等，西田敏行樸實無華的性格、談話技巧、即興表演的能力，以及他作為喜劇演員和娛樂人的才華，都在綜藝節目和喜劇節目中受到矚目。獎項方面，「日本電影學院獎」影帝和優秀貢獻、「藍絲帶獎」最佳男主角、「報知電影獎」最佳男主角等，他通通都拿過，是日本演藝圈地位崇高的男演員之一。西田敏行生前喜歡喝酒抽菸，食量也很大，除了每隔幾個月打一次高爾夫球外，基本上不做運動，每天還抽超過80根香菸，體重曾達94公斤。由於他脂肪過高，一度接受攀登訓練。2001年時，西田敏行因為頸椎骨變形壓迫神經，導致手腳麻木，確定罹患「頸椎脊髓病變」並入院治療。2003年，西田敏行在家中因心肌梗塞倒下被緊急送醫，好在及時救治，他的病情迅速穩定。因為他菸癮過大，又是肉食主義者，演藝圈好友吉永小百合就寫信拜託他戒菸，西田敏行因為好友的勸言，答應戒菸，並成功鏟肉12公斤，康復後的他曾受訪開玩笑表示：「如果我當時死了，遺作的片名就會是《Get Up!》。」藉機為自己出演的電影宣傳，並強調自己已經痊癒。到了2016年，西田敏行不小心從床上摔落，導致頸椎半移位，但仍繼續參與電視劇拍攝，完成工作後就進行腰椎移植到頸椎的手術，但術後他患上膽囊炎，只好在住院進行膽囊摘除手術。健康每況愈下的西田敏行，今天（17）日中午被發現在東京住宅中過世，根據調查人員表示，當發現西田敏行時，他躺在床上身體冰冷，已沒有生命跡象，初步推測死因為病逝。在他離世前，曾在10月8日出席《劇場版Doctor-X FINAL》記者會，沒想到這會是他最後的身影，令大批觀眾無法接受，十分不捨。生 日：1947年11月4日過 世：2024年10月17日（76歳）身 高：168cm體 重：75kg配 偶：圈外人子 女：2女代表作：電視劇《八代將軍吉宗》《葵德川三代》《白色巨塔》《虎與龍》《八重之櫻》電影《釣魚迷日記》《敦煌》《學校》《鬼壓床了沒》綜藝節目《偵探！Knight Scoop》《人生的樂園》