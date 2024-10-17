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▲紫薇開導馬匹的片段令觀眾直呼：「紫薇的精神狀況讓人堪憂！」（圖／Netflix）

▲「爾康」在劇中的浮誇表情及豐富肢體動作再次掀起觀眾熱議，直呼是「現代版恐怖情人」。（圖／Threads）

經典宮廷劇《還珠格格》1998年開播後風靡兩岸，本月14日《還珠格格：第1季》於Netflix重新上架，瞬間掀起觀眾回憶殺，其中許多經典片段也再次引發話題，像是經典角色「紫薇」（林心如飾）在劇中的言行在當年看來天真浪漫，如今重溫覺得超乎常理、尷尬癌發作，也有人直呼長大後再看覺得「爾康」（周杰飾）這個角色根本是現代版的「恐怖情人」。許多粉絲重溫《還珠格格》時，發現紫薇的言行，當年看了沒感覺，如今再看卻覺得超荒謬。像是其中1段劇情，紫薇隨皇上微服出巡，因為下大雨馬車陷在泥濘裡，馬兒怎麼拖都不肯走，就在眾人陷入困境時，紫薇竟衝到馬兒面前大喊：「這馬兒不肯出力，我來開導牠。」接著就貼在馬兒的耳朵旁說悄悄話「勸導」，隨後馬車便順利被拖出泥濘。許多粉絲看到影片，紛紛笑翻直呼：「紫薇的精神狀況讓人堪憂」、「到底為什麼以前看沒感覺，現在看起來怪怪的」、「以前覺得合理的事為何現在覺得荒唐」、「原來紫薇是寵物溝通師」、「以前多入戲，現在就有多出戲！」此外，周杰所飾演的「爾康」一角在當年可是擄獲了許多女性的心，不過有粉絲表示，長大後重溫才發現爾康根本是「恐怖情人」，動不動就聲淚俱下，上一秒恐嚇紫薇，下一秒又跪下懺悔要紫薇給他一刀，各種歇斯底里的樣貌以及浮誇表情也再次掀起觀眾熱議。