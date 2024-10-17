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總統賴清德今（17）日前往宜蘭出席「台灣民主尋蹤書法展」開幕典禮，肯定仰山文教基金會舉辦各項藝文活動，推動台灣本土文化，保護台灣民主精神，盼國人從作品中能感受到前人對台灣文化與民主的貢獻，每一代都能珍惜得來不易的民主，面對外來威脅更應團結打拚。賴清德致詞時表示，今天非常高興受到前立法院長游錫堃的邀請，前來與大家共同見證全台灣、也是全世界首次「台灣民主尋蹤書法展」，今天是「台灣文化日」，在103年前，蔣渭水先生創設「台灣文化協會」，開始推動台灣文化啟蒙相關活動。賴清德指出，現在所在地「民主尋蹤館」是民主運動前輩郭雨新先生的故居，這次展覽內容有別過往中國君主政治時代的故事，以台灣為主體，寫出幾百年來，每一代為台灣奮鬥的美麗故事，從內容、開展日期、地點，都可以看出游錫堃和仰山文教基金會董事長莊秀梅的用心。賴清德提到，34年前，游錫堃創立仰山文教基金會，多年來舉辦各項藝文活動，推動台灣本土文化，孕育年輕人才，投入台灣文化推廣，保護台灣民主精神，對國家社會有非常大的貢獻，也非常令人欽佩。賴清德認為，今日活動有三項意義，第一，突顯宜蘭不只是民主聖地，也是文化城市。在1812年楊廷理開辦仰山書院後，人才輩出、文風鼎盛，數百年來累積豐富的文化，造就宜蘭成為台灣令人欽佩、景仰的文化城市，從這些書法作品中亦能感受到前人對台灣文化與民主的貢獻；第二項意義，是台灣多年來為民主犧牲奉獻及追求民主的精神已深入到生活及文化當中，這次活動就是讓民主在文化中進一步深化。第三，賴清德說，可看出游錫堃所建立的民主風範，游卸任後回到故鄉宜蘭，繼續深化文化為台灣打拚，如同前總統蔡英文在卸任後用外交為台灣打拚，喚起國際社會對台灣的支持，讓台灣更加安全，讓2300萬人民能在民主、自由、人權的制度下繼續生活發展。賴清德接著說，游錫堃以文化深化民主，讓每一代都能了解民主得來不易，應該珍惜，尤其在面對外來威脅時，更應團結打拚，相信謝季芸老師的作品書寫了蔣渭水先生的名言「同胞須團結，團結真有力」，意義就在於此。