人工智慧 AI 在近幾年得到重大的突破，ChatGPT 的問世也讓人類看見人工智慧的實用度與發展可能性。近日就有粉專分享自己使用AI詢問「哪隻寶可夢最能代表台灣人？」沒想到得到的答案雖然相當中肯，但是卻帶有一點點的酸味在裡面，也讓大批寶可夢粉絲笑稱「無法反駁！」
臉書粉專「南瓜博士的寶可夢研究所」日前分享自己請教ChatGPT「哪隻寶可夢最適合代表台灣？」而 AI 則一次推薦了「鐵面忍者」和「脫殼忍者」兩隻寶可夢。
不過當南瓜博士看向原因之後，卻忍不住苦笑「真的是讓人有點鼻酸，只能說AI還算是蠻懂台灣人的」，隨後公布自己問到的 ChatGPT 完整答案：
ChatGPT認為兩隻忍者寶可夢都很符合台灣特色。「鐵面忍者」像極了騎車超快的台灣人，在車陣裡靈活且快速穿梭，不論趕著通勤還是趕在夜市打烊前買滷味，都充分反映台灣交通文化；「脫殼忍者」則象徵台灣人面對困難的適應力，遭遇挑戰看似「脫殼」安靜無害，內心卻堅韌無比，明明只剩1滴血，還是能用神祕力量化解難題。
ChatGPT也表示，以幽默點來說，鐵面忍者和脫殼忍者完全符合台灣的「生活技能」。鐵面忍者每天都像在趕最後一班捷運，而脫殼忍者不管再多壓力，都能淡定地說「沒事啦，人生就是這樣」，然後繼續堅持到底。總結來看，這兩隻寶可夢代表了台灣人的速度與韌性，既有活力又能適應各種挑戰，絕對是最佳候選寶可夢。
貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言表示，「雖然我愛脫殼忍者，但隨時處在一滴血的狀態我真的快笑哭」、「還有共通點：都不怕地震」、「看完內容直接留下心酸眼淚」、「AI到底是在稱讚還是在酸阿XD」。
事實上，「鐵面忍者」與「脫殼忍者」都是在寶可夢超世代所登場的人氣寶可夢，它們在當年開創了一個新形態的進化形式，當玩家的「土居忍士」在達到20等時，會進化為「鐵面忍者」，但若訓練家的寶可夢欄位還有多一格空位的話，那麼在進化的那瞬間，訓練家的包包內除了「鐵面忍者」之外，還會多出一隻生命值僅有1點的「脫殼忍者」，這樣獨特的形式再加上「脫殼忍者」是速度極快的攻擊手，還有「神奇守護」之特性，只有屬性效果絕佳的招式才會擊中牠，讓牠只有1滴血也很難被對手擊敗，也讓它們成為超世代鑽石珍珠版最受歡迎的寶可夢之一。
實測ChatGPT分析代表台灣的寶可夢！2次結果都很合理
看完「南瓜博士的寶可夢研究所」發起的有趣寶可夢AI測試之後，記者也實際使用兩個不同裝置的 ChatGPT 詢問「哪隻寶可夢最適合代表台灣？」結果也得到了相當有趣的答案。
🟡第一版：
要選出一隻最適合代表台灣的寶可夢，可以考慮幾個象徵台灣特色的要素，如自然環境、文化、歷史或動植物等。根據這些特點，以下是幾隻可能適合的寶可夢：
椰蛋樹（Alolan Exeggutor）
台灣擁有豐富的熱帶植物和生態環境，特別是在南部的熱帶地區。椰蛋樹的阿羅拉形態特別高大，像台灣的熱帶棕櫚樹，符合台灣的自然景觀。
蚊香蝌蚪（Poliwag）
台灣有許多河川、溪流、以及豐富的水生生物。蚊香蝌蚪是一種水系寶可夢，與台灣的水資源和生態系統相符。
飛天螳螂（Scyther）
台灣有非常多的昆蟲種類，而飛天螳螂這種強大且敏捷的昆蟲型寶可夢，象徵著台灣多樣的生態環境和螳螂等昆蟲。
火爆猴（Primeape）
台灣的山林中有許多猴子，像是台灣獼猴。火爆猴代表了猴子的活力和野性，能夠反映出台灣的自然環境和動物。
音波龍（Noivern）
台灣以夜市聞名，而蝙蝠通常和夜晚活動有關。音波龍是一種飛龍型的寶可夢，基於夜間活動的特徵，可以象徵台灣的夜市文化和活力。
🟡第二版：
如果要選擇一隻寶可夢來代表台灣，可能會選擇鳳王（Ho-Oh）。鳳王是一隻傳說中的寶可夢，象徵著希望和重生，這與台灣人民在歷史上經歷的重重挑戰後展現出來的韌性和重建的精神相符。另外，台灣的自然環境和豐富的生態系統也讓一些植物類寶可夢，如妙蛙種子（Bulbasaur），也很具代表性。
台灣真正的代表寶可夢！曾引發萬人上街盛況
AI分析「最能代表台灣的寶可夢」的答案雖有趣，但每次都不盡相同，而寶可夢官方過去其實已經給了台灣代表性寶可夢的真正答案，在去年底開幕的台灣寶可夢中心「Pokemon Center TAIPEI」，就選定台灣代表寶可夢為「快龍」，門市前還有大大的快龍與皮卡丘雕像。
快龍是相當早期就出現的寶可夢，有時被稱為海的化身，有時又被稱為破壞之神的化身，但其實它的心地十分善良，看到不慎溺水的人，或是遇難的船隻時，也會引導他們往陸地前進；快龍成為台灣代表寶可夢的原因，多數台灣的粉絲們則認為，可能與多年前《Pokémon GO》剛推出時，在台灣街頭出現的快龍之亂盛況有關。
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不過當南瓜博士看向原因之後，卻忍不住苦笑「真的是讓人有點鼻酸，只能說AI還算是蠻懂台灣人的」，隨後公布自己問到的 ChatGPT 完整答案：
ChatGPT認為兩隻忍者寶可夢都很符合台灣特色。「鐵面忍者」像極了騎車超快的台灣人，在車陣裡靈活且快速穿梭，不論趕著通勤還是趕在夜市打烊前買滷味，都充分反映台灣交通文化；「脫殼忍者」則象徵台灣人面對困難的適應力，遭遇挑戰看似「脫殼」安靜無害，內心卻堅韌無比，明明只剩1滴血，還是能用神祕力量化解難題。
ChatGPT也表示，以幽默點來說，鐵面忍者和脫殼忍者完全符合台灣的「生活技能」。鐵面忍者每天都像在趕最後一班捷運，而脫殼忍者不管再多壓力，都能淡定地說「沒事啦，人生就是這樣」，然後繼續堅持到底。總結來看，這兩隻寶可夢代表了台灣人的速度與韌性，既有活力又能適應各種挑戰，絕對是最佳候選寶可夢。
貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言表示，「雖然我愛脫殼忍者，但隨時處在一滴血的狀態我真的快笑哭」、「還有共通點：都不怕地震」、「看完內容直接留下心酸眼淚」、「AI到底是在稱讚還是在酸阿XD」。
事實上，「鐵面忍者」與「脫殼忍者」都是在寶可夢超世代所登場的人氣寶可夢，它們在當年開創了一個新形態的進化形式，當玩家的「土居忍士」在達到20等時，會進化為「鐵面忍者」，但若訓練家的寶可夢欄位還有多一格空位的話，那麼在進化的那瞬間，訓練家的包包內除了「鐵面忍者」之外，還會多出一隻生命值僅有1點的「脫殼忍者」，這樣獨特的形式再加上「脫殼忍者」是速度極快的攻擊手，還有「神奇守護」之特性，只有屬性效果絕佳的招式才會擊中牠，讓牠只有1滴血也很難被對手擊敗，也讓它們成為超世代鑽石珍珠版最受歡迎的寶可夢之一。
實測ChatGPT分析代表台灣的寶可夢！2次結果都很合理
看完「南瓜博士的寶可夢研究所」發起的有趣寶可夢AI測試之後，記者也實際使用兩個不同裝置的 ChatGPT 詢問「哪隻寶可夢最適合代表台灣？」結果也得到了相當有趣的答案。
🟡第一版：
要選出一隻最適合代表台灣的寶可夢，可以考慮幾個象徵台灣特色的要素，如自然環境、文化、歷史或動植物等。根據這些特點，以下是幾隻可能適合的寶可夢：
椰蛋樹（Alolan Exeggutor）
台灣擁有豐富的熱帶植物和生態環境，特別是在南部的熱帶地區。椰蛋樹的阿羅拉形態特別高大，像台灣的熱帶棕櫚樹，符合台灣的自然景觀。
蚊香蝌蚪（Poliwag）
台灣有許多河川、溪流、以及豐富的水生生物。蚊香蝌蚪是一種水系寶可夢，與台灣的水資源和生態系統相符。
飛天螳螂（Scyther）
台灣有非常多的昆蟲種類，而飛天螳螂這種強大且敏捷的昆蟲型寶可夢，象徵著台灣多樣的生態環境和螳螂等昆蟲。
火爆猴（Primeape）
台灣的山林中有許多猴子，像是台灣獼猴。火爆猴代表了猴子的活力和野性，能夠反映出台灣的自然環境和動物。
音波龍（Noivern）
台灣以夜市聞名，而蝙蝠通常和夜晚活動有關。音波龍是一種飛龍型的寶可夢，基於夜間活動的特徵，可以象徵台灣的夜市文化和活力。
🟡第二版：
如果要選擇一隻寶可夢來代表台灣，可能會選擇鳳王（Ho-Oh）。鳳王是一隻傳說中的寶可夢，象徵著希望和重生，這與台灣人民在歷史上經歷的重重挑戰後展現出來的韌性和重建的精神相符。另外，台灣的自然環境和豐富的生態系統也讓一些植物類寶可夢，如妙蛙種子（Bulbasaur），也很具代表性。
台灣真正的代表寶可夢！曾引發萬人上街盛況
AI分析「最能代表台灣的寶可夢」的答案雖有趣，但每次都不盡相同，而寶可夢官方過去其實已經給了台灣代表性寶可夢的真正答案，在去年底開幕的台灣寶可夢中心「Pokemon Center TAIPEI」，就選定台灣代表寶可夢為「快龍」，門市前還有大大的快龍與皮卡丘雕像。
快龍是相當早期就出現的寶可夢，有時被稱為海的化身，有時又被稱為破壞之神的化身，但其實它的心地十分善良，看到不慎溺水的人，或是遇難的船隻時，也會引導他們往陸地前進；快龍成為台灣代表寶可夢的原因，多數台灣的粉絲們則認為，可能與多年前《Pokémon GO》剛推出時，在台灣街頭出現的快龍之亂盛況有關。