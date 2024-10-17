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中華職棒35年台灣大賽將在本周六開打，由傳統老牌隊伍統一7-ELEVEn獅，兩隊繼2021年後再度交手中信兄弟。兄弟和統一多次在季後賽交手，被球迷稱為「象獅對決」，也留下許多動人故事。兄弟在2020年和2021年曾兩度和統一獅交手，黃衫軍從「安心亞」的至暗時刻，到最終破除亞軍魔咒摘下甜美果實，「助總」林威助的帶兵領航居功厥偉。中信兄弟多年來一直都是中職之中的勁旅，特別是在2010-2020期間，球隊7年內6度打進總冠軍賽，4次對上LAMIGO桃猿，1次對上義大犀牛，1次對上統一獅，全部吞敗拿下亞軍，被球迷戲稱為「安心亞」魔咒。其中以2020年的「象獅大戰」故事最為傳奇，兄弟前4戰打完取得1勝3敗的優勢，但之後統一卻急起直追，靠著布雷克、猛威爾和泰迪三名強力洋投壓制對手，以及打線重新振作，最終3連勝逆轉拿下總冠軍。不過兄弟並沒有因此被擊倒，甚至以此自嘲，2021年開季真的邀請藝人安心亞來開球，正視心魔、希望能破除亞軍魔咒。不過拐氣歸拐氣，兄弟最終破咒成功，還是在於他們做出正確的操作。中信球團在前一季輸給統一後，季後教練團改動，林威助接一軍總教練，原一軍總教練丘昌榮回到首席教練位置，原一軍首席教練陳江和改任戰術執行、三壘指導教練，王建民也由客座改為專職二軍投手教練。林威助受日式野球的薰陶，上任後強調態度和團隊，帶兵相當嚴厲。中信兄弟在他帶領下，再次以上半季冠軍之身份打進台灣大賽，面對去年的對手統一獅，這次沒有再讓冠軍給溜走，4：0乾淨俐落的橫掃，正式宣告魔咒解除，這也是兄弟隊史的第第8座冠軍。隔年中信兄弟又再度擊敗樂天桃猿完成二連霸，衛冕成功，林威助連續兩年奪得「最佳總教練」頭銜，創造台灣大賽8連勝紀錄，「助總」幫助兄弟翻過黑暗的一頁。