來自高雄的新生代樂團「薄荷綠工廠 Mint GreeN Mill」與擁有死忠粉絲支持的「無妄合作社」，各自將要推出新專輯《載我去下星期五的晚上》和《開往天堂的海盜船》，都計畫在台北、高雄舉辦以新專輯為名的演唱會，想要現場欣賞他們的最新精彩演出、聆聽動人的新歌，就要把握機會。
無妄合作社標榜出身自台北龐克音樂的場景，曾以EP《No Mercy》入圍第33屆金曲獎最佳樂團，受到廣泛注目，更是暖嶼祭、台灣祭、浪人祭等各大音樂節邀約的人氣樂團。在 2021 首張專輯《二十一世紀的破青年》後，他們將於10月23日發行新專輯《開往天堂的海盜船》，曲風跨向藍調搖滾、雷鬼、民謠等新的風格，錄製管樂時因為嘗試吹奏，反而讓團員們互相傳染感冒，在製作過程中發生不少趣事。
由橘子集團與臺北流行音樂中心共同主辦「挺音樂!音樂靠山計畫」，16日曾舉辦限定邀請制的《開往天堂的海盜船》專輯搶聽會，讓粉絲們先聽為快，沒有趕得上的樂迷們，可以把握機會，因為「無妄合作社」將舉辦好幾場《開往天堂的海盜船》發片演唱會，包括11月23日（週六）在高雄的後台 Backstage Live、11月24（週日）在台中的 Legacy Taichung、11月29日（週五）在台北的Legacy Taipei、和12月2日（週一）在台北的三創生活園區5F Clapper Studio等數場，目前已可以在此處購票。
至於「薄荷綠工廠」的新專輯《載我去下星期五的晚上》，以輕快溫暖的風格，記錄港都生活點滴，道出南方青年的迷茫與嚮往。更有馬念先、 PUZZLEMAN 、金曲獎客語創作女聲邱淑蟬、「打倒三明治」主唱王欣茹眾多前輩、好友跨刀獻聲，並在「挺音樂!音樂靠山計畫」的支持下，舉辦專場演出，目前有11月23日（週六）在台北的月見ル君想フ / Moonromantic Taipei和11月10日（週日）在高雄的百樂門酒館兩場表演，可以上此處購票。
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由橘子集團與臺北流行音樂中心共同主辦「挺音樂!音樂靠山計畫」，16日曾舉辦限定邀請制的《開往天堂的海盜船》專輯搶聽會，讓粉絲們先聽為快，沒有趕得上的樂迷們，可以把握機會，因為「無妄合作社」將舉辦好幾場《開往天堂的海盜船》發片演唱會，包括11月23日（週六）在高雄的後台 Backstage Live、11月24（週日）在台中的 Legacy Taichung、11月29日（週五）在台北的Legacy Taipei、和12月2日（週一）在台北的三創生活園區5F Clapper Studio等數場，目前已可以在此處購票。
至於「薄荷綠工廠」的新專輯《載我去下星期五的晚上》，以輕快溫暖的風格，記錄港都生活點滴，道出南方青年的迷茫與嚮往。更有馬念先、 PUZZLEMAN 、金曲獎客語創作女聲邱淑蟬、「打倒三明治」主唱王欣茹眾多前輩、好友跨刀獻聲，並在「挺音樂!音樂靠山計畫」的支持下，舉辦專場演出，目前有11月23日（週六）在台北的月見ル君想フ / Moonromantic Taipei和11月10日（週日）在高雄的百樂門酒館兩場表演，可以上此處購票。