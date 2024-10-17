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新北市三峽昇華園火化場鬧烏龍！昨（16）日有民眾抗議火化儀式流程出現疏失，導致往生者的家屬意外捧回他人骨灰，當家屬抵達納骨塔準備入塔時，火葬場人員緊急聯絡，要求他們返回火化場，才發現骨灰被錯置。對此，市府殯葬管理處回應，對家屬深感抱歉，會負起全部責任，協助及配合後續事宜，並對相關工作人員進行懲處。據了解，受害家屬林先生，在母親的告別式與火化儀式剛結束後，火化場人員通知他們可以先行用餐，約1個半小時後再回來，之後再回來進行撿骨，不過時間僅過一小時，火化場人員就表示已經準備就緒，林先生還納悶時間為何那麼快，完成撿骨儀式後，準備將母親的骨灰帶回納骨塔時，卻在途中車上接到火葬場的急電「骨灰拿錯了」，要求他們帶著骨灰返回火化場。林先生回到火化場後，被要求在車內等待半小時，火化場人員毫不猶豫地將骨灰罈取走，並未向林先生解釋，後續才得知有一位張老先生在母親之前火化，而張老先生的家人已在火化場等候2小時仍未收到通知，火葬場人員後來才意識到火化時間問題，發現骨灰被錯置，導致林家竟然捧著張老先生的骨灰準備進塔。林先生後續氣憤地向市議員劉美芳求助，對此劉美芳表示，嚴正呼籲殯葬單位徹底檢討，服務處昨日已前往現場處理，相關單位需進行必要懲處，同時協助家屬妥善處理後續事宜，確保不再發生類似事件。殯葬處回應指出，昨天第一時間通知家屬並致歉，且立即進行檢討，殯葬處嚴格要求現場工作人員務必在每個環節確實做到位，並於今日啟動雙重檢核機制避免發生錯置；對於家屬深感抱歉，將負起全部責任，協助及配合後續事宜，並對相關人員懲處。