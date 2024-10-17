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▲姚淳耀認為主持金鐘會是他一生難忘的回憶。（圖／Barbour 提供）

姚淳耀今年接下第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮主持人，緊張到夢到自己在主持，結果把自己的嘴唇咬下來一塊肉，驚醒後還舔了一下嘴巴，發現都是血，但好在只是破皮，也曾在一個月前後悔，深怕萬一主持不好，會對不起台下的入圍者。姚淳耀接下主持棒後每天壓力都很大，還夢到自己在主持的時候嘴軟咬到嘴巴，把嘴唇一塊肉都咬下來，醒來後舔了嘴巴一下還有血的味道，他也很感謝Lulu幫他審稿，每天都在家練習，「老婆鼓勵比較多，畢竟在主持太菜了，就不斷鼓勵我，或是幫我想有什麼哏可以加。」姚淳耀說本來在猶豫要不要接主持，後來想想這可能會成為一生難忘的回憶，就接下挑戰，之前只有主持過高雄電影節跟會計事務所的尾牙，講完惹眾人大笑，他說，「真的經驗很不足！」過程中還一度後悔，「想說自己到底做了什麼決定，腦袋很多幻想，萬一主持不好，對得起這些入圍者嗎。」甚至彩排完還狂拉肚子，瘦了3、4公斤，現在大概63公斤左右。姚淳耀曾主持過行腳節目《在台灣的故事》，也在2016年以《在台灣的故事》獲得第51屆金鐘獎最佳行腳節目主持人獎，2020年憑《鏡子森林》獲得第55屆金鐘獎視帝，實力派演技獲得觀眾肯定，後來主演的電視劇《我願意》《模仿犯》也都有不錯的迴響。