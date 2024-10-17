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▲Jeremy（右）表示這次來台灣，計畫要去上鳳梨酥烘焙課程。（圖／鏡電視提供）

▲《黑白大廚》參賽主廚呂敬來是台韓混血的韓國華僑，熱愛中華料理，大讚台灣美食便宜又美味。（圖／呂敬來IG）

韓國料理實境節目《黑白大廚》最近在台韓兩地都超熱門，其中參賽者之一的中餐主廚呂敬來，是韓國華僑出身，擁有台灣國籍，他的帥兒子Jeremy也因為網紅採訪意外曝光，最近Jeremy來台旅遊之餘接受媒體採訪，提到過去其實來台環島過，知道的台灣美食比爸爸還多，最愛的就是滷肉飯，而這次來台，他計畫要去上風梨酥烘焙課程。Jeremy中文名字為呂隆，今年33歲，185公分的身高配上帥氣外型，彬彬有禮、中文相當流利，Jeremy透露自己高中時就來台灣環島過，已經來過台灣很多次的他，他笑稱自己「是半個台灣人」，因為每次朋友們都會介紹他各種台灣美食，所以他知道的台灣小吃比爸爸還要多，而最愛的台灣美食就是滷肉飯，甚至對剛揭曉的牛肉麵冠軍都很感興趣，這次來台灣已計畫要上鳳梨酥烘焙課程，展現他對台灣美食的熱情。雖然Jeremy本身也是廚藝高手，但他專攻的菜系並非中餐，而是新加坡料理。他透露父親的朋友中有位新加坡米其林主廚，某一次需要同時會中文與韓文的幫手，他便在因緣際會下開始學習新加坡料理。此次來台期間，他計畫上鳳梨酥烘焙課程，還想去買韓國買不到的冬瓜塊。訪問他的主播廖芳潔鼓勵他應該要去上《黑白大廚》第2季，究竟能不能在看到Jeremy的身影？他則笑回：「會鼓勵哥哥去參加。」廖芳潔身為《黑白大廚》忠實觀眾，大讚節目的精美布景和高潮迭起，更表示很佩服在料理界有一定地位的「白湯匙」願意放下身段參加節目，她好奇地向Jeremy提問：「呂敬來主廚在出演節目前有沒有很掙扎？」Jeremy回覆爸爸當時確實有過掙扎，但因為喜歡挑戰最後仍決定參賽，勇於挑戰、提攜後輩的風度，讓廖芳潔十分感動。《黑白大廚》出演的廚師之一呂敬來，是台韓混血的韓國華僑，現任韓國中餐烹飪協會會長，在韓國是知名中餐主廚。熱愛中華料理的他，之前來台大啖台灣料理也是吃得津津有味，大讚台菜便宜又好吃，直呼台灣是「美食之國」。